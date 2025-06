Fede, natura e condivisione: la Fondazione Comi di Luino in gita al Sacro Monte

Una giornata all’insegna della fede, della natura e della convivialità: sono stati questi gli ingredienti principali della gita organizzata dalla Fondazione Mons. Comi di Luino al Sacro Monte di Varese. Un gruppo di 14 residenti della struttura ha potuto vivere un’esperienza intensa e significativa, accompagnato da volontari e operatori in un contesto unico per bellezza e spiritualità.

Il momento più toccante della giornata è stato sicuramente la Santa Messa celebrata all’interno del Santuario di Santa Maria del Monte, che ha offerto un’occasione di raccoglimento e preghiera. Dopo la funzione, il gruppo ha potuto godere di una piacevole passeggiata panoramica, approfittando della vista mozzafiato che si apre sul lago e sui monti circostanti.

A coronare la giornata, un pranzo conviviale presso il ristorante “Il Ceppo”, dove i residenti hanno potuto gustare piatti tipici in un clima di serenità e buonumore.

“Siamo molto soddisfatti di come si è svolta la gita. Queste esperienze sono fondamentali per il benessere emotivo e relazionale dei nostri residenti e vedere i loro sorrisi ripaga ogni sforzo organizzativo. La riuscita dell’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno congiunto dei volontari dell’Associazione di Volontariato Mons. Comi, della Croce Rossa di Luino e Valli e degli operatori della Fondazione. Un ringraziamento a tutto il personale che ha partecipato con entusiasmo ed in particolare a Monica Rossi, educatrice e capogita della giornata, per la dedizione e l’attenzione riservata ad ognuno” ha commentato Fausto Turci, Direttore Generale della Fondazione.