Fermato nella notte il sospettato dell’omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio, è un 50enne di Castellanza

È stato fermato l’uomo sospettato dell’omicidio di Davide Gorla, il 64 enne assassinato nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Milano a Busto Arsizio. Il fermo di indiziato di delitto è scattato dopo la mezzanotte.

L’uomo aveva fatto in tempo a scappare dopo l’omicidio avvenuto all’interno della cartoleria: l’arma è un coltello non trovato sul luogo del delitto, quindi con l’intento di sottrarre uno degli elementi importanti per attribuire precise responsabilità circa l’accaduto. Il sospettato è un cinquantenne residente a Castellanza e da quanto risulta era in affitto in un immobile di proprietà della vittima, dunque è confermato che i due si conoscessero e non si può escludere che l’omicidio abbia una matrice legata ai rapporti economici fra vittima e assassino.

Passate le 18 persone che erano nelle vicinanze della cartoleria dove è avvenuto l’omicidio, in piano centro, hanno avvertito delle urla, e poi è stato dato l’allarme. Gli agenti della squadra Mobile e del vice questore alla guida del commissariato cittadino, Cristian Piron hanno cominciato a sentire i testimoni e a ricostruire con le immagini delle telecamere gli spostamenti del sospetto che si sarebbe cambiato la maglietta che indossava per cercare di depistare gli investigatori.

Un particolare che non è sfuggito agli inquirenti. poi, dopo la mezzanotte, la svolta, col fermo. Il sospettato è stato sentito dagli inquirenti che, in nottata, hanno fatto scattare la misura restrittiva. L’uomo – riporta l’agenzia Ansa – avrebbe negato ogni accusa. Gli accertamenti sono in corso. Prima di tutto l’arma del delitto: un coltello che il killer ha portato via dopo l’omicidio. Da accertare se se lo sia procurato sul posto o lo abbia portato al negozio.