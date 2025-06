Ferrara (M5S): “Così il Governo trasforma i risparmi degli italiani in leve di potere finanziario”

«Nel silenzio generale, si sta consumando un’operazione opaca che rischia di avere ripercussioni anche per i cittadini e le imprese del nostro territorio. Abbiamo chiesto spiegazioni al Governo sull’inquietante attivismo delle Casse di previdenza nell’acquisto di pacchetti azionari in banche strategiche come Mps, Banco Bpm e Mediobanca. In Aula, però, il Governo si è sottratto: nessuna risposta concreta alla nostra interpellanza. Un silenzio che pesa come un’ammissione».

A fare queste dichiarazioni è l’onorevole Antonio Ferrara, parlamentare del Movimento 5 Stelle eletto in Lombardia e membro della Commissione Attività Produttive, che avverte: «Altro che semplici investimenti. Qui siamo di fronte a un’operazione di potere, dove il Governo decide arbitrariamente quando usare o meno il golden power, con un telecomando manovrato secondo convenienze e alleanze. E intanto – mentre il Ministro Giorgetti liquida le scalate come ‘operazioni carta contro carta’ – a pagarne il prezzo potremmo essere noi cittadini, con i nostri mutui, i prestiti e i risparmi previdenziali».

«Anche sul nostro territorio – prosegue Ferrara – dove tante famiglie e lavoratori fanno affidamento sulla stabilità delle banche e dei fondi pensione, è inaccettabile che le Casse si trasformino in strumenti di manovre finanziarie a favore di pochi. In gioco c’è la fiducia dei risparmiatori, anche varesini, che vedono utilizzati i loro fondi per scopi lontani dalle esigenze reali del Paese e del tessuto produttivo».

Per questo Ferrara chiede l’immediata apertura di un’indagine parlamentare in Commissione Finanze, con audizioni pubbliche: «Il Governo Meloni sta cercando di costruire un blocco di potere finanziario a sostegno di gruppi economici ben noti, con la complicità del Ministero dell’Economia. Noi non ci stiamo: servono trasparenza, rispetto delle regole e tutela degli interessi dei cittadini, non giochi di potere mascherati da operazioni di mercato»