Festa del coccodrillo al Sacro Monte di Varese: dove la leggenda cammina tra i vicoli del borgo

C’è un coccodrillo, sì, un vero coccodrillo, che da secoli dorme in silenzio sotto le volte antiche del Santuario di Santa Maria del Monte, a Varese. Non è un sogno, né un’invenzione, è reale. Un tempo con la bocca aperta e lo sguardo fisso sull’altare, ora custodito presso il Museo del Santuario come se facesse la guardia a qualcosa di sacro e misterioso.

Come ci sia arrivato fin quassù, in cima al Sacro Monte, resta un enigma sospeso tra fede e mito. C’è chi dice sia stato portato da un pellegrino partito da terre lontane. Altri parlano di un segno divino. Ma qualunque sia la verità, la comunità del borgo celebra questo prodigio con una festa che unisce storia, folklore e fantasia.

IL 15 GIUGNO, IL COCCODRILLO TORNA A CAMMINARE

Il 15 giugno 2025, il borgo si trasforma. Le vie si popolano di musici, narratori, figuranti in abiti d’epoca, e soprattutto di lui: il Coccodrillo, che torna a “camminare” tra la gente, portato in corteo tra canti e rintocchi di campane.

È una giornata per grandi e piccoli, per chi ama la storia e per chi cerca lo stupore. Si potrà partecipare a rievocazioni teatrali, esplorare l’antico borgo, gustare sapori locali e ascoltare storie antiche come il tempo.

Nel pomeriggio, visite guidate sveleranno i segreti del Santuario e della creatura che ora è esposta presso il Museo Baroffio. I bambini potranno vedere ed incontrare il proprio animale leggendario, mentre appassionati racconteranno il simbolismo del coccodrillo tra Medioevo, arte sacra e immaginario popolare.

UNA FESTA TRA STORIA E MERAVIGLIA

La Festa del Coccodrillo non è solo una rievocazione: è un rito collettivo, un gioco serio con la memoria e la fantasia. È un modo per riscoprire la potenza delle storie e dei luoghi che le conservano. E in un tempo in cui tutto corre, è anche un invito a fermarsi, respirare l’aria del borgo, e lasciarsi sorprendere da ciò che non ci si aspetta.

Santa Maria del Monte, Piazzale Pogliaghi – Varese

Domenica 15 giugno 2025

Ingresso gratuito

Tutti i dettagli e il programma completo su Facebook: Sensibilia Festival 2025