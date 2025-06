Festa del Ringraziamento a Busto Arsizio: tutti i premiati e a Riccardo Comerio la Benemerenza Civica

Si è svolta la mattina del 24 giugno 2025, nel suggestivo parco di Villa Ottolini-Tosi, la tradizionale cerimonia della Festa del Ringraziamento, appuntamento istituzionale che ogni anno, in occasione del Santo Patrono San Giovanni, celebra i cittadini e le realtà che si sono distinti per meriti civili, culturali, sociali e professionali. Sindaco, assessori e consiglieri comunali, autorità civili e militari hanno consegnato gli attestati di riconoscimento ai cittadini che si sono distinti nelle loro attività durante l’anno.

La massima onorificenza cittadina, la Civica Benemerenza, è stata conferita a Riccardo Comerio, figura di riferimento per l’intera comunità bustocca. L’imprenditore a capo della Comerio Ercole è stato premiato per l’impegno profuso nei settori dell’imprenditoria, della formazione, della ricerca e della solidarietà.

Il suo operato, che abbraccia anche l’associazionismo di settore, ha rappresentato un autentico motore di sviluppo e benessere per il territorio, portando lustro alla città e alla sua comunità. Il sindaco Emanuele Antonelli, dopo avergli consegnato la medaglia, ha anche letto la lettera delle suore benedettine di Fermo che lo hanno ringraziato per l’importante contributo che hanno ricevuto dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco (di cui è presidente) durante il terremoto del 2016.

La soddisfazione della Liuc

L’onorificenza di cittadino benemerito all’imprenditore Riccardo Comerio

Comerio, che è anche Presidente dell’Università LIUC, ha ricevuto anche i complimenti di Roberto Grassi, vice presidente e amministratore delegato della Liuc: «A nome di tutta la LIUC esprimo al nostro Presidente e amico personale l’orgoglio e la gioia di averlo come guida, lungimirante nella progettualità, disponibile e attento alle persone».

Onorificenze nazionali

La cerimonia si è aperta con il riconoscimento ai cittadini bustocchi che nei mesi scorsi hanno ricevuto onorificenze a livello nazionale:

Mauro Ghisellini, direttore dell’ACOF Olga Fiorini, nominato Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa.

Generale Nicola Terzano, nuovo Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Giovanni Antico e Giambattista Genoni, nominati Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ringraziamenti alle Forze dell’Ordine

Un ampio spazio è stato dedicato al ringraziamento delle Forze dell’Ordine, per l’impegno e la dedizione dimostrati nel garantire la sicurezza della comunità:

Carabinieri: vice brigadiere Giacomo Mannarini e carabiniere Aurelio Verzì, per l’arresto in flagranza di un ladro dopo un inseguimento.

Polizia di Stato: assistente amministrativa Antonella Maura Castoldi e impiegata amministrativa Sabrina Delle Donne, per l’efficienza nelle pratiche dei permessi di soggiorno.

Guardia di Finanza: maresciallo capo Antonio Mariano, per l’attività ispettiva in ambito di fiscalità internazionale e “transfer pricing”.

Polizia Penitenziaria: ispettore capo Irene Nastasia, per la gestione di un detenuto problematico.

Polizia Locale: riconoscimento per il coraggio e l’efficienza nel salvare una minorenne vittima di violenza nella zona stazione nord. Premiata l’intera squadra guidata da Stefano Lanna (comandante), Cristina Fossati (vicecomandante) e Andrea Mazza (vicecommissario).

Riconoscimenti speciali

Sono stati consegnati anche diversi riconoscimenti speciali:

Associazione Progetto Cinema, per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli dell’Istituto Michelangelo Antonioni.

Elisabetta Bonfanti, per l’impegno in ambito sociale, culturale e benefico.

Giovanni Sacconago, storico patron del Carnevale Bustese, commemorato nel centenario della nascita.

Maria Iannone, presidente della sezione AIDO “Don Gnocchi”, insignita del Premio della Bontà della Filodrammatica Paolo Ferrari.

Bustocco ad honorem

Il premio Bustocco ad honorem, istituito dalla Famiglia Bustocca, è andato a Cristina Boracchi, per l’impegno come dirigente scolastico del liceo Crespi e per l’ideazione del festival FilosofArti.

Premi alla cultura e all’identità

Sono stati istituiti due nuovi premi per valorizzare il ruolo culturale e identitario della città:

Premio Città di Busto Arsizio per i Meritevoli nel campo della cultura: assegnato ai Mandolinisti Bustesi, orchestra a plettro attiva da 120 anni.

Premio per l’Identità (ex aequo): a La Famiglia Sinaghina, per la promozione delle tradizioni bustocche, e al Magistero dei Bruscitti, per la valorizzazione delle ricette tipiche locali.

Ambasciatori culturali

La speciale menzione “Ambasciatori culturali della Città” è andata a due personalità che promuovono Busto Arsizio a livello nazionale:

Anna Prandoni, giornalista e scrittrice nel campo dell’enogastronomia.

Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta, nota per il suo impegno con adolescenti e famiglie e per la presenza sui media nazionali.

Premi Olga Boni e Olga Fiorini

Silvana Marangoni, socia della San Vincenzo, ha ricevuto il Premio Olga Boni per il progetto “Officina del Sapere”.

Antonio Tosi ha ricevuto il Premio Olga Fiorini per l’impegno educativo rivolto alle nuove generazioni.

Premio “Enrico dell’Acqua – difendere e garantire il futuro”

Il riconoscimento è andato all’ISIS Facchinetti, con particolare menzione ai docenti Loris Pagani, Azzurra Colombo, Teresa Pati e agli studenti Simone Ceriotti, Simone Negroni, Lina Younes, Christian Giura, Alessandro Crenna, Nicolas Rodrigues, Luca Passanante, Nicolas Rizzetto, Andrea Boretta, Manuel Noirjean, per il progetto inclusivo “SPEAK-I”, che ha consentito a uno studente con disabilità di comunicare in autonomia grazie alla tecnologia.