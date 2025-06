Festivalbeer 2025 porta ad Albiolo tre giorni di musica e birre artigianali

Da giovedì 19 a sabato 21 giugno, appuntamento all’area feste di Via San Francesco per vivere un fine settimana di festa in compagnia

Albiolo si prepara al Festivalbeer 2025. La festa (arrivata all’undicesima edizione) porta all’area feste di Via San Francesco tre giorni tutti dedicati alle birre artigianali e – ovviamente – con tantissima musica. La manifestazione comincia giovedì 19 e prosegue fino a sabato 21 giugno.

I concerti live al Festivalbeer 2025

Giovedì 19 giugno, si canta al concerto degli Zero a Liga (in orchestra) sulle note delle migliori canzoni di Ligabue. Venerdì 20 giugno sul palco ci sono Sara Jones e Antanj Project. Domenica 21 giugno, Festivalbeer 2025 si chiude con il fluo party sul ritmo dei successi degli anni ’90 e 2000 in collaborazione con l’Alcatraz di Milano, in console: No Cap e Doctor M DJ. Tutti i live cominciano alle 21:00.

I birrifici artigianali

Protagonista indiscussa di ogni Festivalbeer è sicuramente la birra artigianale. Quest’anno si possono gustare le creazioni dei birrifici locali The Wall, 50&50, Due Tocchi e Dom Byron.

Le specialità dello stand gastronomico

Ma nessun Festivalbeer è completo senza uno stand gastronomico dal menu ricco, dove gustare tagliatelle, stinco, spiedini, costine e tante altre specialità. La cucina apre alle 19:30. Sono disponibili anche piatti vegetariani e opzioni senza glutine.