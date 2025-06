Fiati e funamboli: il concerto d’estate del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate

Sabato 28 giugno l’atteso appuntamento: musica e arti circensi insieme per una serata dedicata a tutte le età

Torna anche quest’anno l’atteso Concerto d’Estate del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate, che sabato 28 giugno 2025 animerà il cortile delle scuole elementari di via De Mohr con uno spettacolo dal titolo suggestivo: Fiati e Funamboli.

La serata, diretta dal maestro Edoardo Piazzoli, prenderà il via alle ore 21.00 e vedrà protagonisti, oltre alla banda cittadina, anche gli artisti circensi de La Banda del Sogno Perduto, che porteranno in scena esibizioni di giocoleria, equilibrismo e teatro di strada, in perfetta armonia con le musiche proposte.

Ad aprire il concerto sarà la Junior Band, composta dai giovani allievi del corpo filarmonico, a testimonianza dell’impegno della realtà malnatese nella formazione musicale delle nuove generazioni.

L’ingresso è gratuito, ma gli organizzatori accoglieranno con piacere un eventuale contributo volontario da parte del pubblico. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato nella palestra adiacente di via Libia.

Il concerto si propone come un momento di incontro e festa per tutta la cittadinanza, dai bambini ai nonni, con l’invito esplicito — come si legge nella locandina — ad accogliere «tutti i ragazzi dai 2 ai 102 anni… e anche oltre!»