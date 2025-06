Fiera del DES: la Varese della solidarietà, dell’ambiente e della comunità raccontata da Radio Materia

Una giornata intensa, partecipata e ricca di contenuti quella di oggi ai Giardini Estensi, dove si è tenuta l’edizione 2025 della Fiera del Distretto di Economia Solidale (DES) di Varese. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a consolidarsi come punto di riferimento per chi in provincia crede in un’economia capace di coniugare sostenibilità ambientale, giustizia sociale e partecipazione attiva.

Organizzata dal Distretto di Economia Solidale di Varese, con il sostegno del Comune e il contributo di numerose realtà locali, la manifestazione ha proposto incontri, laboratori, stand espositivi e momenti di confronto con l’obiettivo di promuovere un modello economico alternativo, radicato nei territori e nelle relazioni.

La prima diretta di Radio Materia

L’edizione di quest’anno è stata anche l’occasione per il debutto in diretta di Radio Materia, il nuovo progetto radiofonico dedicato ai temi dell’economia solidale, dell’ambiente e della cultura civile. Per tutta la durata del pomeriggio, i microfoni di Radio Materia hanno trasmesso in diretta interviste, voci e racconti dal cuore della fiera, raccogliendo ben 17 testimonianze da altrettante realtà del territorio.

Le voci della rete solidale

A dare il benvenuto è stato Marco Bonetti, presidente del DES Varese, che ha ribadito l’importanza di creare legami tra soggetti diversi ma uniti da una visione comune: «L’economia solidale non è un’utopia ma un insieme di pratiche già in atto, che meritano di essere conosciute, sostenute e replicate».

Carlo Naggi, consigliere provinciale delle Acli, ha sottolineato la necessità di costruire alleanze locali, mentre Rolando Saccucci di Slow Food Varese ha richiamato il valore della biodiversità e del cibo buono, pulito e giusto.

Ruffino Selmi di Libera Varese ha messo in luce il ruolo del consumo critico come strumento di contrasto alle mafie. Di diritti e tecnologie ha parlato Marco Ratti, tra gli ideatori dell’app Equa e attivo con l’Osservatorio Diritti, illustrando strumenti digitali per scelte di acquisto etiche.

Susanna Tadiello di Good Samaritan ha spiegato il funzionamento della rete di recupero alimentare e aiuto diretto; Maria Vittoria Lanella ha raccontato l’esperienza dell’associazione Gim – Terre di lago, che lavora sull’agricoltura sociale in zona lacustre.

Barbara Bislieri e Cinzia Berardi, fondatrici del gruppo Mamme In Cerchio, hanno descritto i percorsi di accompagnamento alla genitorialità consapevole.

Molto apprezzato anche l’intervento di Marco Parravicini, portavoce dell’impresa sociale Terra Buona, attiva nella produzione agricola sostenibile e nell’inclusione sociale. Con uno sguardo all’integrazione interculturale, Rosa Bricchi ha illustrato le attività dell’associazione Dikuntu odv.

Francesca Cecchini del Cast di Laveno Mombello ha valorizzato il ruolo dell’arte nei processi educativi. Emanuela Sias, in rappresentanza di Altreconomia, ha offerto una panoramica sulle battaglie editoriali legate all’economia civile e al giornalismo indipendente.

Di educativa territoriale ha parlato Pietro Giuliani della Cooperativa San Luigi, impegnata con minori e famiglie in difficoltà; Nicoletta Ballerio di Yorganic ha presentato i progetti di agricoltura biologica e benessere alimentare, mentre Luca Dalsillaro di Ecoverso ha illustrato soluzioni di mobilità elettrica e accessibile.

Sanità, ambiente e cittadinanza attiva

Dal mondo della salute globale è arrivato anche il contributo di Carla Fantoni e Daniela Montanari, in rappresentanza del gruppo locale Medici Senza Frontiere – Antenna Varese, che ha portato l’attenzione sul legame tra salute, diritti umani e cooperazione internazionale.

A concludere il quadro delle voci intervistate, Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese, che ha sottolineato con forza la necessità di una conversione ecologica integrale dei modelli di sviluppo: «La transizione ecologica parte dalle scelte quotidiane e dalla cura dei beni comuni».

Una giornata di visione collettiva

La Fiera del DES di Varese si conferma come uno spazio dove le buone pratiche non solo si raccontano, ma si incontrano e si rafforzano. Un mosaico di esperienze che, tessera dopo tessera, disegna una comunità capace di immaginare un futuro più giusto, equo e sostenibile. La prima diretta di Radio Materia ne è stata la voce viva e dinamica: un racconto collettivo fatto di storie, progetti e visioni che meritano di essere ascoltate.