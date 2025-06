Filippo Ganna non sbaglia e si conferma campione italiano a cronometro

Per la sesta volta dal 2019 a oggi, Filippo Ganna ha vinto il Campionato Italiano di ciclismo a cronometro, la specialità del grande corridore nato a Verbania e residente a Vignone. Il 28enne tesserato per il Team Ineos si è imposto nettamente sul traguardo di San Vito al Tagliamento, sede della prova tricolore.

Ganna ha staccato di 46″ il ravennate Filippo Baroncini, che corre per la UAE Emirates XRG, e di 57″ il bergamasco Mattia Cattaneo, alfiere della Soudal-Quick Step. Più staccati invece Matteo Sobrero (Red Bull-Bora) e Marco Frigo (Israel-Premier Tech).

Il percorso in terra friulana si snodava per 28 chilometri su strade del tutto pianeggianti che hanno permesso a “Top Ganna” di pedalare alla notevole media di quasi 55 chilometri all’ora. Per il campione verbanese si tratta della 35a vittoria in carriera tra i professionisti. Domenica Ganna ci riproverà nella prova in linea.

Il VCO è andato vicino alla doppietta uomini-donne perché in ambito femminile Elisa Longo Borghini (UAE – ADQ) ha vinto la medaglia d’argento. Il titolo è andato a Vittoria Guazzini, toscana della FDJ che ha preceduto la veterana di Ornavasso di appena 6″. Podio completato dalla 20enne cremonese Federica Venturelli.