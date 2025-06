Filippo Turconi sfiora il successo di tappa al Giro Next Gen

Per la terza volta in questa stagione, Filippo Turconi – che nel 2025 ha vinto una corsa, il Trofeo Piva – sfiora il successo in una gara ciclistica giovanile di alto livello. Dopo le piazze d’onore occupate alla Torino-Biella e di una tappa in Polonia, il 19enne varesino ha ottenuto il secondo posto nella 5a frazione del Giro Next Gen, l’equivalente del Giro d’Italia a livello giovanile.

L’atleta che gareggia per la VF Group-Bardiani-Csf ha tagliato il traguardo di Gavi (Brescia) alle spalle dell’irlandese Adam Rafferty, bravo a involarsi in contropiede a 3 chilometri dall’arrivo e a mantenere un leggero vantaggio sul gruppetto dei migliori che lo ha rimontato ma è giunto con 3″ di ritardo.

Turconi ha regolato il drappello in volata precedendo lo sloveno Omrzel, l’olandese Wallenborn e l’altro italiano Chesini. L’azione degli uomini di testa è stata particolarmente importante perché tra essi non c’erano i primi della classifica generale, il belga Widar e l’azzurro Finn, arrivati nel gruppone a 2’03” dal vincitore. Con loro anche l’altro varesino, Simone Zanini, che corre per il team di sviluppo dell’Astana.

Con questo risultato cambia quindi la maglia rosa che ora è indossata dall’australiano Luke Tuckwell (Red Bull-Bora) che ha 26″ di vantaggio su Omrzel e 36″ proprio sul nostro Turconi che può quindi provare a insidiare il primato nelle ultime tre frazioni. Il Giro Next Gen infatti terminerà domenica a Pinerolo anche se la tappa decisiva dovrebbe essere quella di sabato con arrivo in salita a Prato Nevoso.