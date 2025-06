Finiti i lavori sulla fogna, riapre via Gorizia a Gallarate

Sono terminati lunedì mattina i lavori per la posa della rete fognaria in via Gorizia a Gallarate: con il completamento della riasfaltatura la strada che collega anche Gallarate con Cassano Magnago è stata così interamente riaperta al traffico.

Il cantiere si trasferisce ora nella vicina via Udine (circa duecento metri di nuova fognatura) dove i lavori si dovrebbero concludere nella prima settimana di agosto. Al rientro dal periodo estivo si procederà alla realizzazione della stazione di sollevamento in via Montale.

Questi cantieri rientrano nel più vasto progetto di estensione della rete fognaria che prevede la realizzazione di 760 metri di nuove tubazioni, a Gallarate, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro.

Il cantiere su via Venegoni a Cassano

Va ricordato anche che importanti lavori Alfa sono in corso anche su via Venegoni a Cassano, altro importante asse di collegamento tra gli abitati di Cassano e Gallarate: dureranno fino all’autunno.

Nei giorni scorsi è stato anche adattato nei tempi il semaforo (gallaratese) che causava code nelle ore di punta: fenomeno ora ridimensionato.