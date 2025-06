Flavio Saturno ospite del podcast Flo, dal ju jitsu alla gestione dei gruppi complessi

«Quando ti vogliono in qualche modo dominare e tu sei lì a gestire la sofferenza e la paura di qualcosa che non conosci. Allora devi riuscire a trovare delle soluzioni in quello stato, in quel momento. Quando tu riesci a trovare l’ossigeno in una leva che è già praticamente fatta e riesci a trovare una strada piano piano per ribaltare la situazione. Lì è la magia del Ju Jitsu e di tutti gli sport, dove il passaggio obbligatorio è la fatica. Anzi ti dirò di più, è la vita».

Questo è un passaggio, riassunto, della puntata numero 7 di Flo, il podcast di Gabriele Colombo che ha portato nello studio di Radio Materia Flavio Saturno, portavoce della rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro e responsabile comunicazione dell’ateneo.

Il mental coach Gabriele Colombo ha portato nel suo flusso il manager che ha conosciuto con “il gruppo delle 7 del mattino” che pratica Ju Jitsu in una palestra prima di iniziare la giornata lavorativa. Flavio Saturno si è lasciato trasportare in una chiacchierata che parla di psicologia dello sport, di gestione di gruppi complessi e molto altro.

Ascoltate la puntata qui