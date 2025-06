Folco Orselli inaugura Biblioteche in Scena a Castellanza

Prende il via con un evento di prestigio il progetto “Biblioteche in Scena” a Castellanza. Sabato 21 giugno alle 21, lo spazio antistante la Biblioteca Civica di piazza Castegnate ospiterà Folco Orselli con il suo spettacolo di teatro-canzone «Storie e canzoni da MilanoBabilonia», primo di tre appuntamtni previsti a Castellanza.

Il cantautore e chitarrista milanese, protagonista del panorama musicale italiano con una carriera che spazia dalla partecipazione al Festival di Sanremo 1995 con il Duo Caligola alle collaborazioni internazionali con Tina Turner e Zucchero, proporrà un viaggio artistico tra le radici del blues e le sue contaminazioni contemporanee. L’esibizione, caratterizzata dalla formula intima di voce, chitarra e tastiera, esplorerà i territori sonori della metropoli lombarda attraverso composizioni originali e rivisitazioni. L’evento inaugura il cartellone castellanzese di “Biblioteche in Scena”, progetto culturale innovativo sostenuto da Fondazione Cariplo attraverso il bando

“Cultura Diffusa 2024” e realizzato in collaborazione con TDB Impresa Sociale e il Sistema Bibliotecario Busto Arsizio-Ticino-Valle Olona. L’iniziativa coinvolge complessivamente 15 biblioteche della provincia di Varese con un palinsesto di 30 spettacoli, trasformando questi spazi in autentici centri di aggregazione culturale.

Il progetto rappresenta un esperimento di rilancio delle biblioteche come luoghi di produzione e fruizione culturale dinamica, capace di dialogare con linguaggi artistici contemporanei mantenendo il legame con la tradizione letteraria e musicale del territorio. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nella Sala Conferenze all’interno della Biblioteca Civica. Informazioni: tel. 0331 503696, biblioteca@comune.castellanza.va.it