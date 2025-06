Fondamentale conferma in casa Pallacanestro Varese: Alviti resta in biancorosso

Il popolo biancorosso può esultare (e tirare un sospiro di sollievo): Davide Alviti resta alla Pallacanestro Varese.

L’ala italiana, grande protagonista dell’ultima stagione, uno dei punti fermi della squadra di coach Kastritis, aveva una clausola di uscita fino al 30 di giugno. E invece la “buona nuova” è arrivata addirittura con qualche giorno di anticipo, a confermare la volontà del numero 2 di credere nel progetto.

Nelle ultime ore, erano girate voci di un interessamento di Trapani, ma nella società varesina c’è sempre stata fiducia.

Con questa conferma il parco italiani è di quattro giocatori tutti spendibili – Librizzi, Assui, Alviti confermati e Ladurner in ingresso – e quindi, come avevano spiegato i due GM, si andrà su un quinto italiano di complemento per poi sfruttare un po’ più di capacità di spesa sul mercato degli stranieri.

IL COMUNICATO

Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di ieri, martedì 24 giugno, è scaduto il termine previsto dalla clausola d’uscita presente nel contratto di Davide Alviti.

In virtù della volontà espressa dal giocatore di proseguire la sua esperienza in maglia biancorossa, la società è lieta di confermare che Davide sarà un giocatore della Pallacanestro Varese anche per la stagione sportiva 2025-2026.

Tutto il club accoglie con entusiasmo la sua permanenza, frutto di un percorso condiviso e di una scelta convinta da parte dell’atleta, con l’obiettivo comune di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi nella prossima stagione.