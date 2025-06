Fontana e Troiani: atlete varesotte impegnate agli Europei a squadre

Dal oggi, giovedì 26, a domenica 29 giugno lo stadio Vallehermoso di Madrid ospita i Campionati Europei a squadre di atletica leggera, eredi della storica Coppa Europa. Tra i 51 atleti convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per difendere il titolo conquistato nel 2023, ci sono anche due portacolori del Varesotto: Vittoria Fontana e Virginia Troiani.

Vittoria Fontana, sprinter classe 2000 originaria di Gallarate, sarà impegnata nella staffetta 4×100 metri femminile, specialità in cui vanta una partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e al record italiano siglato ai Mondiali del 2022 (42.71). Con un personale di 11.33 sui 100 metri, è una delle velociste di punta del panorama nazionale.

Virginia Troiani, bustocca nel 1996, correrà invece la 4×400 e, probabilmente, anche la 4×400 mista, distanza sulla quale ha recentemente registrato il proprio miglior tempo con un eccellente 51.06 ottenuto al meeting di Ginevra, secondo crono italiano di sempre.

L’Italia si presenta a Madrid con una formazione equilibrata, composta da 26 uomini e 25 donne, tra cui spiccano anche nomi del calibro di Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino, Mattia Furlani e Nadia Battocletti. L’obiettivo è confermare il primato europeo a squadre in una competizione che sarà trasmessa in diretta su RaiSport e in streaming su RaiPlay.

Per il calendario gare e i convocati ufficiali, tutti i dettagli sono disponibili sul sito FIDAL: Madrid: tutte le sfide azzurre in Coppa.