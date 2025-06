Formare i manager dell’Intelligenza Artificiale: alla Liuc un open day per conoscere il nuovo master universitario

L’intelligenza artificiale è ormai un elemento strutturale del mondo del lavoro, capace di trasformare modelli produttivi, decisioni aziendali e relazioni professionali. In questo scenario cresce la domanda di figure in grado di guidare progetti di trasformazione digitale e implementare soluzioni AI nelle imprese e anche le università si stanno attrezzando per fornire il loro supporto al cambiamento.

Per rispondere a questa sfida, la LIUC Business School ha progettato ARTMA – ARTificial intelligence MAnager, un master universitario di primo livello rivolto a laureati e professionisti che desiderano acquisire le competenze necessarie per operare come AI manager, con un solido equilibrio tra preparazione tecnica e visione manageriale.

Per conoscere da vicino il percorso formativo e le opportunità offerte dal master, LIUC apre le porte con un Open Day in programma martedì 24 giugno 2025 alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’ateneo. L’incontro sarà anche un momento di confronto con docenti e protagonisti del settore, e si concluderà con un aperitivo finale.

Il programma dell’evento prevede gli interventi di Anna Gervasoni, Rettore LIUC (ore 17:30), Fernanda Strozzi, Direttore del Master ARTMA (ore 17:45), Luca Maria Gambardella, professore ordinario di Intelligenza Artificiale all’Università della Svizzera Italiana (ore 18:15).

A seguire, uno spazio dedicato a domande e risposte, per permettere ai partecipanti di approfondire ogni aspetto del percorso. L’Open Day sarà un’occasione utile per scoprire come si costruiscono oggi le competenze manageriali e tecniche necessarie a governare l’intelligenza artificiale, in un contesto accademico che si conferma attento all’innovazione e al dialogo tra università e impresa.