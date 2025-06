Forza il posto di blocco e rischia di investire un agente: decreto d’allontanamento a Sesto Calende

Non potrà tornare a Sesto Calende per i prossimi due anni il giovane che nel pomeriggio del 23 marzo scorso ha forzato un posto di blocco della Polizia Locale e poi cercato di scappare a piedi tra le case.

Tutto era cominciato lo scorso 23 marzo, quando una pattuglia, impegnata in un normale servizio di polizia stradale, aveva intimato l’alt al conducente di un’auto subito dopo un sorpasso non consentito. L’uomo al volante non solo ha ignorato la segnalazione, ma ha anche accelerato, costringendo l’agente sulla carreggiata a indietreggiare di scatto per evitare di essere investita.

Gli agenti si sono messi all’inseguimento e, dopo un paio di chilometri, sono riusciti a fermare il veicolo. Il giovane ha provato allora a dileguarsi a piedi, finendo anche per introdursi in una proprietà privata, ma gli operatori sono riusciti a bloccarlo. Identificato come residente in un Comune del Piemonte e già noto alle forze dell’ordine, l’uomo è stato multato per le infrazioni al Codice della Strada e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio. La Questura di Varese ha poi emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio.