Fra corse con le balle di fieno, ruba bandiera e bocce, torna il Palio del Seprio

Dal 13 al 22 giugno si disputerà la quarta edizione del Palio del Seprio, che riunisce Castelseprio, Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino e Venegono Inferiore. Previste sfide con gli sport tradizionali, come basket e calcio, e quelli più particolari come la corsa con le balle di fieno e il lancio delle uova

I comuni dell’asse del Seprio da diverse settimane hanno già iniziato a tirar fuori striscioni e cartelli colorati, per mostrare il supporto alle loro squadre e annunciare a tutti che il Palio del Seprio sta tornando.

Giunta ormai alla quarta edizione, la competizione che riunisce Castelseprio, Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino e Venegono Inferiore si è trasformata già in pochi anni in un appuntamento amatissimo d’inizio estate.

Lo scorso anno fu Venegono Inferiore a trionfare, ma già da mesi la competizione è tornata fra tutte le squadre, pronte a sfidarsi e a conquistare la vittoria.

Tanti i partecipanti, di tutte le età, che si sfidano in sport tradizionali come basket e calcio, ma anche in gare particolari come la corsa con le balle di fieno e il lancio delle uova. Il Palio, itinerante, riesce a coinvolgere ogni anno un vasto pubblico, che si diverte a incoraggiare la propria squadra.

Coinvolti anche i sindaci e gli assessori che presenziano alle serate come veri capi ultras e si prestano anche a sfidarsi a suon di divertimento.

Si inizierà con la sfilata inaugurale a Castelseprio venerdì 13 giugno alle 20.30 e sarà sempre a Castelseprio che il 22 giugno si scoprirà la squadra vincente del Palio del Seprio.