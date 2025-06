Francesco Tomasella condannato a 11 anni e 3 mesi: “Mi dichiaro prigioniero politico”

«Mi dichiaro prigioniero politico». Era in aula, e dopo la lettura del dispositivo della sentenza, 11 anni e tre mesi di condanna, si è girato di spalle pronunciando altre parole contro quella che lui chiama “dittatura democratica”.

C’era il pienone delle grandi occasioni in aula a Varese, una pletora di sostenitori di Francesco Tomasella, ex candidato sindaco della Città Giardino e noto attivista no-vax, in carcere da oltre un anno in regime di custodia cautelare per sospetti di violenza sessuale e stalking nei confronti della sua e. compagna.

E nell’udienza di martedì 10 giugno è arrivato il responso del Collegio dopo la richiesta “monstre” della procura che era stata di 12 anni e 6 mesi. Oltre alla pena il giudice Stefania Brusa ha disposto anche la libertà vigilata per cinque anni, il risarcimento danni alla parte civile fissato in 20mila euro ai quali si aggiungono le spese processuali (3mila euro).

Tomasella ha infine lasciato l’aula di Varese pronunciando appunto parole a voce alta, udite da tutto il pubblico, scortato dalla polizia penitenziaria.