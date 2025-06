Fratoianni (Avs): “Finalmente iniziativa magistratura e forze ordine contro neonazisti Do.Ra.”

“Finalmente, dopo anni e anni di denunce, abbiamo assistito ieri in provincia di Varese ad un’operazione della magistratura e delle forze dell’ordine nei confronti di un’associazione di stampo neonazista le cui imprese di intimidazione violenta sono conosciute da tempo. Li abbiamo visti all’opera anche poche settimane fa in un’ aula di tribunale nel corso di un processo contro di loro per le continue minacce al giornalista di Repubblica Berizzi”. A Dirlo è in una nota stampa il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni.

“Il sequestro di tirapugni, pugnali e mazze ai militanti dell’organizzazione Dodici Raggi, organizzazione che inneggia tranquillamente ad Adolf Hitler e alle sue imprese, conferma la loro pericolosità. Ora ci aspettiamo che l’inchiesta – prosegue il leader di SI – vada fino in fondo e che questa organizzazione neonazista venga messa in condizione di non nuocere più alla vita democratica del nostro Paese. Ci auguriamo anzi che il ministro Piantedosi abbia quel coraggio mancato ai suoi predecessori di sciogliere le organizzazioni neofasciste, a partire da questa. A meno che non voglia anche in questo caso parlare malauguratamente di ‘idee forti’. Continueremo a tenere alta la guardia – conclude Fratoianni – a difesa dei valori costituzionali e antifascisti della nostra Repubblica: sia chiaro che non permetteremo ambiguità o cedimenti su questo terreno”.