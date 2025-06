Fredda tentazione: 31 anni di storia del gelato e passione per il futuro

«Trentuno anni fa nasceva la “Fredda Tentazione”, la nostra gelateria. Oggi, con un pizzico di orgoglio, posso dire che siamo tra i pochi in provincia di Varese a mantenere una gestione diretta e continua, con cinque dipendenti e una rete di fornitori costruita nel tempo, in tutta Italia».

Roberto Olivetto è raggiante. Sta dietro al bancone, mostra i nuovi gusti della Fredda di Bardello, gelateria che non necessita di presentazioni. «Non è stata una stagione partita proprio in modo perfetto per via del tempo che ha fatto un po’ il pazzo. Ma la passione e la dedizione non sono mai mancate, e si sono fatte sentire sul fronte dei clienti».

«Quest’anno abbiamo accolto una nuova energia: Francesco Croci, 23 anni, di Gavirate. L’azienda dove lavorava ha chiuso. Ci siamo incontrati a una festa, conosco bene i suoi. Mi fa: “ma sai che sono rimaso a casa?” Gli ho detto: “Se vuoi imparare un mestiere, vieni martedì prossimo. Ma ricordati che ci vuole impegno e fatica”. E lui è arrivato davvero. Da subito ho notato grande empatia e voglia di fare. Oggi è una parte importante del nostro team e porta entusiasmo, curiosità e forza: tutto ciò che serve in un mestiere come il nostro».

Un progetto tutto nuovo per il 2026

Stiamo lavorando a un’idea che ci entusiasma: un progetto nuovo, anzi nuovissimo. È ancora presto per svelare i dettagli, ma sarà un modo per valorizzare i territori e i gusti italiani con un filo conduttore che unisce passione, ricerca e tradizione.

I nuovi gusti del 2025

Come ogni anno, anche quest’estate portiamo in vetrina nuovi gusti, frutto di studio e sperimentazione. Ne stiamo testando tre, in particolare:

•Langhe: un omaggio al Piemonte, con nocciola tostata chiara, gianduia 100% e nocciola “tribolata”, dal gusto pieno e autentico.

•Profumo di Sardegna: ricotta di pecora con riduzione di miele sardo millefiori e crumble al mirto non alcolico.

•Amalfi: ispirato alla costiera, con una riduzione di limone e crumble al limone che rinfrescano e profumano ogni cucchiaio.

Confermiamo anche uno dei nostri grandi successi: lo yogurt speciale, disponibile in diverse versioni. C’è lo Yogurt delle Alpi, con miele di castagno e noci, quello al lampone, con riduzione di frutto fresco, e naturalmente nuove varianti con prodotti di stagione.

Immancabili i Brutti e buoni della storica pasticceria Veniani, che accompagnano alcuni gusti in modo perfetto.

Tradizione e qualità a prezzi accessibili

I grandi classici restano, sempre: nocciola, pistacchio, fiordilatte, crema, e la linea “premier” per chi cerca il top. «Nonostante i costi crescenti, abbiamo deciso di mantenere i prezzi di sempre, grazie a una politica di acquisti mirata e trasparente».

«Dopo 31 anni, posso dire che il gelato è ancora oggi una delle gioie semplici a cui la gente non rinuncia. E noi, con la stessa passione di sempre, continuiamo a farlo come sappiamo fare: con amore, rispetto e voglia di sperimentare».

«Non siamo solo una gelateria, ma oramai siamo storia di territorio fatta di dedizione, scoperta dei prodotti, tradizione e sapori che uniscono», conclude Roberto.

La Fredda tentazione

Via Marconi, 19, 21020 Bardello VA

Telefono: 0332 746731