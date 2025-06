Frontalieri, a Viggiù una serata con esperti per chiarire ogni dubbio sul lavoro oltre confine

Dubbi, domande, nuove regole e prospettive del lavoro frontaliero saranno al centro di una serata in programma domani, venerdì 6 giugno a Viggiù. Nell’incontro, che si terrà alle 20,30 a Villa Borromeo, esperti e operatori affronteranno tutte le problematiche legate al loro lavoro oltre confine, con particolare attenzione agli aspetti legali, fiscali e normativi.

L’evento, dal titolo “Frontalieri: tra presente e futuro“, è organizzato per offrire un’occasione di confronto su temi di grande rilevanza per chi vive e lavora tra l’Italia e la Svizzera, ma anche per tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le dinamiche del lavoro transfrontaliero.

Ad aprire la serata ci saranno i saluti della sindaca Emanuela Quintiglio e della consigliera con delega ai frontalieri Irene Masetti. A seguire, una serie di interventi da parte di esperti del settore, tra i quali Mattia Cavallini, Ceo e fondatore di Frontaliere Sicuro; Luca Maranzana, dottore commercialista e titolare dello Studio Maranzana Commercialisti Associati; il capitano Gaetano Caliendo, del comando della Guardia di Finanza di Gaggiolo, e Gemma De Filippis, Ceo dell’agenzia del lavoro Point Service Interim SA.

L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Viggiù, rappresenta un’opportunità importante per approfondire le normative, i diritti e i doveri dei frontalieri, con un focus sulle questioni fiscali e legali che riguardano il lavoro di confine. Gli esperti forniranno risposte concrete e aggiornate a tutte le domande, aiutando i partecipanti a navigare tra le sfide e le opportunità del lavoro transfrontaliero, e offrendo un’opportunità di networking tra professionisti del settore.

L’evento è aperto a tutti i frontalieri, ma anche a chiunque sia interessato ad approcciarsi al mondo del lavoro di frontiera, un tema sempre più centrale nella realtà territoriale della provincia di Varese.

L’ingresso è libero, ma si consiglia di arrivare in anticipo per garantirsi un posto.