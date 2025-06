Furti di metalli nelle aziende del Varesotto: agli arresti un 23enne per i colpi a Lonate Pozzolo e Cavaria con Premezzo

È stato identificato e posto agli arresti domiciliari uno degli indiziati di una serie di furti aggravati ai danni di aziende della provincia di Varese, tra cui spiccano i colpi avvenuti a Lonate Pozzolo e Cavaria con Premezzo. A condurre l’indagine è stata la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, con il supporto della Stazione Carabinieri di Trecate (NO).

Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 4 giugno 2025, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un 23enne, domiciliato a Cerano (NO). Il ragazzo è ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti, di furti aggravati ai danni di attività produttive.

I furti a Cavaria e Lonate tra luglio e dicembre 2024

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno permesso di ricostruire la dinamica di diversi episodi criminali. In particolare, è stato accertato il coinvolgimento del giovane in un tentato furto aggravato presso una ditta di Lonate Pozzolo, e in due furti aggravati consumati all’interno di una ditta di Cavaria con Premezzo, commessi tra luglio e dicembre 2024.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i colpi venivano messi a segno da gruppi composti da 3 a 6 persone, che, dopo aver danneggiato recinzioni, porte d’ingresso e sistemi di videosorveglianza, penetravano all’interno delle aziende per trafugare materiale metallico vario.

In particolare, presso l’azienda di Cavaria con Premezzo, sono stati asportati rame, stagno, titanio, acciaio e altri metalli, per un valore complessivo stimato in circa 65.000 euro.