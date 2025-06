Gabaergia 2025: la mostra personale di Silvia Gabardi a Cairate

Dal 14 al 22 giugno il Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate ospiterà la mostra personale dell’artista Silvia Gabardi dal titolo evocativo “…ritrovarsi o perdersi…”. Un’occasione per scoprire l’affascinante percorso artistico di Gabardi, che esplora tematiche di introspezione e identità attraverso il suo talento pittorico.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 14 giugno dalle ore 17, con un evento che promette di coinvolgere i visitatori in un dialogo profondo con le opere esposte.La mostra sarà visitabile il sabato dalle 14:30 alle 18:30 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

La mostra si tiene nelle suggestive sale espositive del Monastero di Santa Maria Assunta, situato in piazza Giardino delle Badesse a Cairate, un luogo che, con il suo fascino storico, arricchirà ulteriormente l’esperienza artistica. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Cairate, con il patrocinio del Comune.

Silvia Gabardi è una pittrice, grafica, attrice e insegnante nata a Busto Arsizio nel 1980 e residente a Cassano Magnago. Si è diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e si è specializzata in Grafica e incisione d’arte. Insegna storia dell’arte e disegno e collabora come tutor-assistente in Grafica e Incisione all’Accademia di Brera. È inoltre fondatrice della Scuola Gabaergica, che offre corsi di pittura e tecniche artistiche per adulti e ragazzi. La sua ricerca artistica si esprime attraverso un linguaggio visivo personale e originale, che spazia dal figurativo all’astratto, spesso utilizzando materiali come l’alluminio per rappresentare le tensioni tra corpo e spirito. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti come il Premio di Pittura Busto Arsizio (B.ART 2004) e il Premio Nazionale delle Arti.