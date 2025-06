Gallarate: inaugurato il nuovo MG Store di Autosalone Internazionale

Sabato 21 giugno, in Viale Carlo Noè 28 a Gallarate, l’Autosalone Internazionale ha festeggiato la riapertura ufficiale del suo showroom completamente rinnovato. Dopo un mese di intense ristrutturazioni, è nato un modernissimo MG Store, pronto ad accogliere clienti vecchi e nuovi con un design all’avanguardia e servizi ancora più efficienti.

Galleria fotografica Nuovo MG Store di Autosalone Internazionale a Gallarate 4 di 8

Un’esperienza d’acquisto tutta nuova

Lo showroom si presenta oggi con spazi completamente riprogettati, un look moderno e ambienti pensati per offrire il massimo comfort durante ogni visita. L’obiettivo è semplice: trasformare l’acquisto di un’auto in un’esperienza piacevole, informata e personalizzata.

Novità in esposizione: MG3 e MG ZS benzina

Il cuore pulsante del nuovo MG Store è la gamma di modelli firmati MG, tra cui spiccano le ultime arrivate: la MG3 ICE benzina e la MG ZS ICE benzina. Due vetture pensate per chi cerca stile, innovazione tecnologica e prestazioni eccellenti, sia in città che nei percorsi extraurbani. I visitatori possono toccare con mano le auto, ricevere tutte le informazioni dai consulenti vendita e, naturalmente, prenotare un test drive.

Un team di esperti per un’assistenza completa

Ad accogliere i clienti ci sono due consulenti altamente qualificati, pronti a rispondere a ogni domanda e a guidare ciascuno verso la scelta dell’auto più adatta alle proprie esigenze. Competenza e ascolto sono al centro del servizio offerto dal nuovo showroom.

Comfort, accoglienza e servizi aggiuntivi

Il nuovo MG Store è dotato di un ampio parcheggio privato, per garantire una visita senza stress. All’interno, una confortevole area caffè permette ai clienti di rilassarsi tra un’informazione e l’altra, o durante l’attesa di un consulente.

Inoltre, il salone ospita ogni mese le riprese televisive dedicate alle nuove offerte e promozioni MG, rendendo lo spazio anche un punto d’incontro tra informazione e attualità automobilistica.

Non solo MG: spazio anche al brand EVO

Nella trasformazione non si è voluto rinunciare a un’area dedicata al marchio EVO, noto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono disponibili modelli con motorizzazione benzina e bifuel benzina/GPL, adatti a ogni tipo di clientela.

Una grande festa per l’inaugurazione

All’inaugurazione del 21 giugno hanno partecipato i titolari dell’Autosalone Internazionale, Lorenzo Taboni e Zaira Frattini, insieme a Stefano Ferrari in rappresentanza del padre Vincenzo Ferrari, che non era presente. All’evento hanno preso parte anche il Sindaco di Gallarate Andrea Cassani e l’Assessore alla Cultura Claudia Mazzetti, oltre a una delegazione della Futura Volley Giovani di Busto Arsizio, accompagnata dal presidente Michele Forte, e un rappresentante degli Skorpions di Varese, entrambe squadre sponsorizzate con vetture MG. Presente anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, intervenuta per la consegna ufficiale di una Campagnola restaurata, che sarà utilizzata nelle attività dell’Accademia del Mini Pompiere, come le visite nelle scuole e le iniziative nelle piazze.

Attività per grandi e piccoli

L’evento inaugurale ha avuto un grande riscontro di pubblico anche grazie alle attività collaterali: animazione per bambini, aperitivo offerto dalla Pasticceria Bianchi Le Torri, gelato distribuito da un’apecar di Buosi Gelato e gadget firmati Autosalone Internazionale per tutti i partecipanti.

Sito Web | Instagram | Facebook