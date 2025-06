Generazione d’Industria investe nella cultura d’impresa e premia il talento a Materia

Confindustria Varese insieme a 39 aziende della provincia di Varese ha premiato con una borsa di studio 72 studenti dei 17 istituti tecnici industriale e economici del Varesotto che hanno aderito al progetto Generazione d’Industria.

La cerimonia si è tenuta martedì 10 giugno a Materia a Sant’Alessandro di Castronno. All’evento hanno partecipato 150 persone tra studenti, insegnanti, titolari e dipendenti delle aziende.

Generazione d’Industria nasce nel 2011 da un’idea di Confindustria di Varese in accordo con la Provincia di Varese e l’Ufficio scolastico territoriale di Varese per promuovere la cultura d’impresa tra gli studenti, le famiglie e gli insegnanti.

Da quattordici anni, Generazione d’Industria porta avanti un programma intenso di iniziative che coinvolge ragazze e ragazzi con stage di lunga durata nelle imprese e borse di studio che premiano il loro merito. Un progetto pensato per insegnare alle nuove generazioni cos’è un’azienda e cosa vuol dire fare impresa attraverso incontri e momenti di formazione con titolari, manager e addetti del sistema industriale.

«Una vittoria per gli studenti e per le aziende»

«Questo progetto è una relazione “win-win” – ha affermato Tiziano Barea, Presidente della BTSR International Spa e fondatore di Generazione d’Industria -. Per le imprese, il valore è quello di costruire un rapporto di collaborazione con le scuole meno episodico e più sistemico. Per gli studenti e le scuole, invece, il valore sta proprio nell’aver dato spazio e voce agli studenti più meritevoli e più interessati a fare esperienze con le imprese. Il nostro è un territorio fortemente manifatturiero e, attraverso questa iniziativa, ci impegniamo proprio per far conoscere ai giovani e alle loro famiglie quali prospettive lavorative offre una provincia come Varese».

In 14 anni investito quasi un milione di euro nella cultura d’impresa

Nel corso degli ultimi 14 anni, Generazione d’Industria ha raggiunto traguardi importanti. «Abbiamo premiato, con la consegna di borse di studio, 756 studenti – ha precisato Barea -. Sono stati avviati oltre 600 stage e organizzate più di 50 visite aziendali e corsi in azienda per i docenti. 500, invece, le ore di formazione svolte con più di 1.000 partecipanti tra docenti, presidi, imprenditori e collaboratori aziendali. Dalla genesi di Generazione d’Industria ad oggi, inoltre, sono state coinvolte 73 imprese varesine».

«Proprio grazie a questa stretta sinergia con il mondo imprenditoriale locale – sottolinea Barea -, è stato investito quasi un milione di euro nel progetto da parte di Confindustria Varese e delle aziende partecipanti». Di questi investimenti, più di 400.000 euro, sono stati destinati al premio al merito degli studenti e come fondo spese per le scuole del territorio.

Gli studenti premiati

IIS A. Ponti di Gallarate: Artiom Alessandro Barboni, Simone Bortolotti, Gioele Polastri, Thomas Vacca

IIS C.A. Dalla Chiesa di Sesto Calende: Valentino Di Rocco, Matteo Galli, Riccardo Geronico, Alice Gozzi, Paolo Luca Sas, Valentina Scotti, Luca Toniolo

IIS E. Stein di Gavirate: Giorgia Cittadino, Leila Kamal Mansour, Andrea Simeone

IPSIA A. Parma di Saronno: Aurora Costantini, Riccardo Mario De Sena, Inas El Habib, Pape Seydou Ndyaie

ITE E. Montale di Tradate: Tommaso Colussi, Veronica Lozza, Alessandro Verdone

ISIS C. Facchinetti di Castellanza: Gabriele D’Anella, Nicolò Forte, Chiara Iaquinta, Tommaso Riva

ISIS Città di Luino di Carlo Volontè – Luino: Edoardo Campani, David Alexandru Costantin, Marta Cucciati, Manuel Finiletti, Siria Giuliani, Dario Haring, Federico Martinoia

ISIS I. Newton di Varese: Giorgio Daniello, Yaroslav Yvchenko, Giovanni Tenconi, Federico Trovato

ISIS J.M. Keynes di Gazzada: Rim Bounoir, Lorena Hysalla, Matteo Nicora, Pietro Raffo, Celeste Romano, Davide Scapellato, Matilde Sostaro, Salvatore Torrisi

ISIS Valceresio di Bisuschio: Luca Calandi, Elena Chiarini, Cristiana Cutruneo

ISISS Don L. Milani di Tradate: Alessandro Giani, Meryem Alloumi, Sofia Mangili

ISISS L. Geymonat di Tradate: Giovanni Spagnuolo, Riccardo Tosini, Federico Vitali, Riccardo Zatta

ITCS G. Zappa di Saronno: Claudia Carrese, Matilde Germanò, Lara Piersanti

ITE E. Tosi di Busto Arsizio: Anna Linda Colombo, Ilaria Pavan, Sara Regalia, Giorgia Stefanin, Matilda Vescovi

ITE-LL Gadda-Rosselli di Gallarate: Margherita Trivella, Federico Zarantonello, Sara Zeadel

ITET F. Daverio – N. Casula – P.L. Nervi di Varese: Federiko Keci, Martina Marcellini, Elisa Moroni

ITIS G. Riva di Saronno: Mattia Baseggio, Stefano Fortunati, Andrea Pastore, Davide Sala

Le aziende che aderiscono al progetto

Adr Spa di Uboldo, A. Merati & C. Cartiera di Laveno Spa, Afros Spa di Caronno Pertusella, Area Spa di Vizzola Ticino, Bakelite Italia Srl di Solbiate Olona, BTicino Spa di Varese, Btsr International Spa di Olgiate Olona, Carl Zeiss X-Ray Technologies Srl di Cassano Magnago, Comerio Ercole Spa di Busto Arsizio, Elmec Informatica Spa di Brunello, Eolo Spa di Busto Arsizio, Eurojersey Spa di Caronno Pertusella, Fadis Spa di Solbiate Arno, Ficep Spa di Gazzada, Fogliani Spa di Busto Arsizio, Goglio Spa di Daverio, Grassi Spa di Lonate Pozzolo, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, Guttadauro Srl di Cassano Magnago, Hupac Spa di Busto Arsizio, Kpmg Spa di Varese, Lavorazione Sistemi Lasi Spa di Gallarate, LATI – Industria Termoplastici Spa di Vedano Olona, Leonardo Spa – Divisione Elicotteri di Cascina Costa e di Samarate, Maglificio Alto Milanese Srl di Busto Arsizio, Metallurgica Marcora Spa di Cuggiono, Mpg Manifattura Plastica Spa di Gallarate, Opella Healthcare Italy Srl di Origgio, Rettificatrici Ghiringhelli Spa di Luino, Riganti Spa di Solbiate Arno, Secondo Mona Spa di Somma Lombardo, Silvio Fossa Spa di Gallarate, Sea Spa Societa’ Esercizi Aeroportuali, Spm Spa – Società Benefit di Brissago Valtravaglia, Studio Ingegneria Noemi Milani Srl di Gallarate, Tenova Spa di Castellanza, Thor Specialties Srl di Casale Litta e Tigros Spa di Solbiate Arno.