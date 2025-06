Germignaga ‘rivoluziona’ la sosta: più rotazione, più servizi e “sosta gentile”

Dal prossimo 1° luglio 2025 il Comune di Germignaga avvierà in forma sperimentale un nuovo piano della sosta nelle aree centrali della città, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, favorire la rotazione dei veicoli e sostenere il commercio locale.

Le nuove disposizioni prevedono l’estensione della sosta a pagamento anche in Piazza XX Settembre, Via Cadorna e Via Matteotti, che si aggiungeranno all’area già regolamentata delle Fontanelle. In tutte le vie coinvolte sarà applicata una tariffa oraria di 1 euro, mentre in Via Matteotti sarà possibile acquistare anche un ticket giornaliero al costo di 5 euro.

Particolare attenzione è stata riservata ai residenti delle vie interessate e delle zone limitrofe, per i quali è prevista una riduzione del 30% sul costo della sosta, previa richiesta formale presso gli uffici comunali.

Per agevolare la sosta breve e promuovere gli acquisti presso le attività del centro, sarà introdotta anche la cosiddetta “sosta gentile”: ogni veicolo potrà sostare gratuitamente per i primi 15 minuti, una sola volta al giorno.

Il pagamento della sosta potrà avvenire tramite inserimento della targa del veicolo, con carta bancomat o attraverso le principali app per la sosta, tra cui EasyPark.

Il nuovo piano prevede un potenziamento dei controlli, che saranno affidati agli ausiliari del traffico e alla Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace della sosta e una maggiore rotazione dei posti disponibili, in particolare nelle aree a maggiore afflusso.

Per ulteriori informazioni e per inoltrare eventuali richieste di agevolazione, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali o consultare il sito istituzionale del Comune.