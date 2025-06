Giancarlo Giorgetti alla Coppa del Mondo di canottaggio: “Varese porta fortuna”

Una giornata intensa di sport quella vissuta sulle rive del lago di Varese, alla Schiranna, dove si sono svolte le finali della Coppa del Mondo di canottaggio. A presenziare all’evento anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, visibilmente soddisfatto per i risultati degli atleti italiani e per l’atmosfera che ha avvolto l’intera manifestazione. «Una giornata che sta portando buoni risultati per l’Italia e buoni risultati per Varese» ha dichiarato il ministro, sottolineando quanto il contesto locale, con il suo lago, il verde circostante e un clima ideale, rappresenti un valore aggiunto per gli atleti e per gli spettatori.

«Assolutamente sì, speravamo questo risultato -ha proseguito- che non era affatto scontato, perché il livello è molto molto alto. Anche nell’ultima gara del quattro di coppia c’erano i migliori al mondo, però Varese porta fortuna: questo lago, questo magnifico ambiente, questo sole che per adesso è anche sopportabile».

Giorgetti ha seguito con entusiasmo le gare, compresa quella dell’otto, che si sperava potesse regalare un’ulteriore soddisfazione azzurra. «Insomma, per adesso funziona tutto. Aspettiamo gli otto e vediamo, magari ci portiamo a casa un’altra insperata soddisfazione».

Nel corso della giornata, il ministro ha avuto anche modo di scambiare qualche parola con Gabriel Suárez, atleta di spicco originario di Besozzo, medaglia d’argento olimpica e di giornata. «Un’altra eccellenza – ha commentato Giorgetti – E diciamo che, anche da lontano, anche da Roma, grazie agli organi di informazione locali, seguiamo i nostri atleti e le nostre squadre».

Parole di stima sono state rivolte infine ai giornalisti e agli operatori dell’informazione presenti: «Grazie anche a voi che fate questo lavoro, questi giorni».