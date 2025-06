Giancarlo Sangregorio: a Sesto Calende un omaggio al Maestro a 100 anni dalla nascita

In occasione del centenario della nascita di Giancarlo Sangregorio (1925-2013), Sesto Calende (VA) celebra l’artista con un duplice tributo che rende omaggio alla sua figura, alla sua arte e alla sua eredità culturale. La città ospiterà, dal 7 giugno al 6 luglio 2025, una mostra fotografica e un innovativo percorso iconografico che coinvolge direttamente i luoghi che Sangregorio ha segnato con la sua arte.

La mostra fotografica: Sangregorio negli scatti di Gian Barbieri

La mostra intitolata “Una lunga amicizia. Sangregorio negli scatti del fotografo Gian Barbieri”, a cura di Lorella Giudici, offre uno sguardo inedito sull’artista, attraverso l’obbiettivo di un amico intimo. Le fotografie di Gian Barbieri, uno dei più noti fotografi italiani del secondo Novecento, non sono solo documentazione visiva, ma rivelano la sintonia profonda e l’amicizia che legava i due artisti.

In questa selezione di scatti, realizzati nel corso degli anni, il visitatore è accompagnato nella scoperta dell’artista al lavoro, nel suo studio, mentre crea le sue opere. Come sottolineato dalla curatrice Lorella Giudici, le fotografie non solo raccontano la tecnica e l’arte di Sangregorio, ma anche la sua personalità, la sua concentrazione e il legame profondo con la materia.

La mostra inaugurerà il 7 giugno 2025 alle 11:00 presso lo Spazio Cesare da Sesto, e resterà aperta al pubblico fino al 6 luglio.

Un percorso iconografico tra le sculture pubbliche di Sangregorio

Parallelamente alla mostra, Sesto Calende presenta un percorso urbano dedicato a Sangregorio. “Alla scoperta dell’opera di Sangregorio per le vie della città e le sue frazioni” è un itinerario che guida il visitatore attraverso i luoghi della città dove sono collocate le sue sculture, tra cui totem bifacciali che riproducono le sue opere monumentali. Il percorso sarà visibile fino a ottobre 2025 e consentirà di apprezzare l’impatto pubblico e monumentale dell’arte di Sangregorio, integrando la città con le sue creazioni.

Grazie all’uso di QR code sui totem, sarà possibile accedere a contenuti multimediali che raccontano le storie delle opere e dei luoghi in cui sono collocate. Il 7 giugno, in occasione dell’inaugurazione, saranno organizzati tour guidati (su prenotazione) che permetteranno ai partecipanti di esplorare i punti chiave del percorso.

Un tributo alla storia culturale di Sesto Calende

L’iniziativa celebra non solo l’arte di Giancarlo Sangregorio, ma anche il legame che unisce l’artista alla città di Sesto Calende, da sempre un punto di riferimento per l’arte contemporanea. “Il progetto del centenario celebra Sangregorio su scala ampia, da Milano alla Svizzera, ma a Sesto prende forma in modo unico”, commenta l’Assessore alla Cultura Loredana D’Agaro.

Il percorso iconografico, oltre a valorizzare il patrimonio artistico della città, offre un’opportunità per scoprire e promuovere Sesto Calende come destinazione turistica, legata a doppio filo alla storia dell’arte del XX secolo. “Qui, il rapporto umano e artistico tra Gian Barbieri e Giancarlo Sangregorio trova il suo contesto più autentico e significativo”, aggiunge l’Assessore.

Informazioni pratiche

Mostra “Una lunga amicizia. Sangregorio negli scatti di Gian Barbieri”

Inaugurazione: Sabato 7 giugno 2025, ore 11:00

Dove: Spazio Cesare da Sesto, Sesto Calende (VA)

Periodo: Dal 7 giugno al 6 luglio 2025

Orari di apertura: Mercoledì e Venerdì: 9:00 – 13:30, Giovedì: 09:00 – 18:00, Sabato: 09:30 – 12:30, Domenica: 10:00 – 12:00 / 16:00 – 19:00

Ingresso: Libero

Percorso “Alla scoperta dell’opera di Sangregorio per le vie della città e le sue frazioni”

Periodo: Dal 7 giugno a fine ottobre 2025

Orari: Il percorso all’aperto è sempre praticabile fino a ottobre.

Sabato 7 giugno: Tour guidati con prenotazione obbligatoria e bus navetta a disposizione.

Info e Prenotazioni: Telefono: 0331 928160, Email: biblio@comune.sesto-calende.va.it, Info per visite alla Fondazione Sangregorio: info@fondazionesangregorio.it