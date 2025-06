Giornata delle Eccellenze alla media Dante di Varese per celebrare l’impegno dei ragazzi

Lo scorso 3 giugno la scuola secondaria Dante (IC Varese 5) ha celebrato la Giornata delle Eccellenze. Un momento significativo che ormai è tradizione per la media del centro città, dedicato a riconoscere l’impegno, il talento e la passione degli studenti che si sono distinti in ambito scolastico, sportivo e culturale.

La Dirigente scolastica Patrizia Iotti ha aperto la cerimonia con un discorso di benvenuto e una riflessione sul significato della giornata, mentre il coro Solevoci ha accompagnato i momenti principali della cerimonia con tre esibizioni, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

LE PREMIAZIONI

Sport

Per quanto riguarda i più popolari sport di squadra, basket e calcio, sono stati assegnati dei riconoscimenti ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato con successo a diversi tornei interscolastici: Tre contro tre, Varese School Cup U14 – per cui hanno ricevuto un riconoscimento speciale anche le alunne della Dance Crew – e Sport in Rete di Induno Olona.

Premiati anche gli alunni della corsa campestre e della staffetta Andolfatto per l’Atletica.

Discipline STEM e logica

Olimpiadi di Problem Solving (OPS): premiati gli studenti che hanno partecipato e vinto sia a livello regionale che nazionale, distinguendosi nelle gare individuali e di gruppo.

Premiati anche i numerosi alunni che sono arrivati alle semifinali nazionali dei Giochi Matematici con menzione speciale allo studente che ha partecipato alla finale nazionale.

E una speciale attenzione è stata riconosiuta ai risultati eccellenti ottenuti dalle studentesse alla finalissima provinciale a Venegono dei Campionati di disegno tecnico: un’alunna della Dante rappresenterà la Provincia di Varese alla finale nazionale di ottobre a Rieti.

Attività integrative

Riconoscimenti anche coinvolti delle classi 2C e 2E nel Workshop Como e nel Torneo di Scacchi ASD.

La cerimonia si è conclusa con la foto di gruppo e i saluti finali, in un clima di soddisfazione e orgoglio per i risultati ottenuti dagli studenti.