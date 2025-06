Girinvalle 2025: video, foto ed emozioni di un’altra edizione di successo

Non è facile trovare le parole per raccontare un evento che si ripete da circa vent’anni.

Era il 2004, quando la Pro loco di Olgiate Olona volle organizzare una festa nel fondovalle, seguita da Marnate e, uno dopo l’altro, da Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore e Fagnano Olona.

Da allora, ogni terzo weekend di giugno, le Pro loco della Valle Olona cucinano, friggono, corrono, sudano, ballano e impazziscono per la frenesia di regalare una festa allegra e ricca a tutti.

Anche in questo 2025 tutto è andato come sempre: anche in questo 2025 il Girinvalle è stato un successo.

Migliaia di persone hanno passeggiato lungo il fiume Olona, scoprendo o riscoprendo le bellezze naturali del territorio e godendo delle tante attrattive fra cui scegliere, dal trenino alla visita al bunker, dal dj set al giro in barca, dalle attività per i bambini alle proposte culinarie, dai concerti agli stand in cui informarsi sulle attività delle associazioni.

Ovunque, c’era da fare, e ovunque, le persone hanno risposto in massa e con entusiasmo.

Forse, rispetto alle altre annate, il forte caldo ha penalizzato un po’ le presenze a pranzo, ma i presidenti delle sei Pro loco alla regia si son detti soddisfatti e sorridevano, orgogliosi e fieri dell’esercito degli oltre cento volontari a lavoro.

Tanti giovanissimi hanno iniziato quest’anno a dare una mano, sempre col sorriso sul volto e pronti a imparare. Adolescenti e ragazzini che hanno regalato a tutti la lezione più grande, mostrando come additare le nuove generazioni di pigrizia o inettitudine sia sbagliato e poco realistico. La riprova la si ha in situazioni come queste, di volontariato puro e semplice, dove ci sono giovanissimi che rispondono “presente” e si rimboccano le maniche.

Fiore all’occhiello della manifestazione di quest’anno, le oltre cento adesioni della camminata benefica Sincrovalle, con i proventi del contributo richiesto destinati all’ AIL, grazie all’impegno de “le Amiche di Ila“, in ricordo della loro amica Ilaria scomparsa nel 2023.

Un serpentone di visi di tutte le età si è mosso lungo i 10 km del percorso e il loro vocio è sicuramente arrivato oltre le nubi, raggiungendo Ilaria, ma anche i volontari delle Pro loco che non ci sono più.

Gli anni passano, ma quando si è stati parte di manifestazioni come questa si rimane, nei cuori e nei pensieri.

Adesso, a Girinvalle concluso, pulito l’ultimo tavolo e caricato l’ultimo furgone per sgombrare il fondovalle, resta la certezza che questa festa continuerà ad esserci. E a regalare emozioni, grazie a queste sei Pro loco e a chi lavora con loro.

