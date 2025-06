Glamour, motori e solidarietà: Viggiù si tinge di rosso con la sfilata delle Ferrari e delle modelle 0048

Una domenica all’insegna del glamour, della passione per i motori e della solidarietà. Domenica 22 giugno Viggiù ospiterà la seconda edizione della “Sfilata in Rosso”, un evento che unisce il fascino delle Ferrari all’eleganza di una sfilata benefica, con un obiettivo importante: sostenere la prevenzione e la cura del tumore al seno.

Il programma

Il programma della giornata prevede alle 11.30 l’arrivo delle Ferrari in piazza Albinola e a Villa Borromeo: gli appassionati potranno ammirare da vicino le spettacolari vetture del Cavallino Rampante, grazie alla partecipazione dello Scuderia Ferrari Club Varese.

Alle 15.15 a Villa Borromeo una sfilata benefica, con la partecipazione delle straordinarie modelle 0048.

Le “modelle 0048”

Le modelle 0048 sono donne che hanno vissuto l’esperienza della malattia oncologica e hanno scelto di trasformare il dolore in forza e bellezza. Il nome è un richiamo simbolico alla determinazione e al coraggio: come un “numero di matricola” rivestito d’identità, dignità e rinascita.

Non si tratta solo di una sfilata di moda: è un momento carico di emozione, dove ogni passo in passerella è un gesto di affermazione della vita, dell’autostima ritrovata e della solidarietà verso chi sta affrontando oggi lo stesso percorso. Le modelle 0048 sfilano per testimoniare il potere della resilienza e della sorellanza, portando un messaggio forte: la bellezza non si arrende alla malattia.

Un evento a favore della prevenzione

I fondi raccolti grazie all’evento saranno devoluti a C.A.O.S. Odv, realtà impegnata nella promozione di progetti senologici rivolti alla Breast Unit di Varese, punto di riferimento per la diagnosi, cura e supporto delle donne affette da tumore al seno.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Viggiù ed il supporto della Pro Loco di Porto Ceresio.