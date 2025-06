Gli rifiuta da bere e lui gli dà fuoco: barista aggredito a Fagnano Olona

Un barista di 44 anni è stato ferito dopo essere stato aggredito da un cliente che gli ha gettato addosso del liquido infiammabile per poi dargli fuoco. L’episodio è avvenuto oggi, lunedì 2 giugno, intorno alle ore 13, all’interno di un bar situato in via Marconi a Fagnano Olona.

Secondo la prima ricostruzione, l’aggressore si sarebbe presentato al bancone intorno a mezzogiorno, ma la sua ordinazione sarebbe stata rifiutata dal barista. Dopo aver lasciato il locale, l’uomo è tornato circa un’ora dopo con una bottiglia contenente presumibilmente alcol e un accendino. In pochi istanti ha cosparso il barista del liquido infiammabile e poi ha utilizzato l’accendino.

I soccorsi sono stati immediati: l’uomoe è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con due automediche e un’ambulanza. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda dove c’è il centro grandi ustioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Fagnano Olona, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare l’aggressore