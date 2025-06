Grande festa per l’inaugurazione dei campi all’oratorio di Gurone con un “pane e Nutella” da record

Domenica 15 giugno all’oratorio di Gurone è stata una giornata di festa. La Parrocchia di Malnate ha organizzato una serie di iniziative per inaugurare i nuovi campi di calcio e basket e i rinnovati spazi del cortile dietro la chiesa di San Lorenzo. Dopo la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, la cerimonia è proseguita con la benedizione dei campi alla presenza della reliquia del Beato Carlo Acutis.

I lavori di riqualificazione hanno completamente trasformato l’area dell’oratorio: i campi di calcio e basket sono stati spostati e rifatti, è stato allestito un nuovo parco giochi e piantate essenze arboree, grazie alle donazioni raccolte tramite un tabellone esterno dedicato. A partire dalle 12:00 si è svolto il pranzo comunitario, seguito da un pomeriggio di attività: una partita inaugurale con il CSI Gurone sul campo da calcio, partite di basket in carrozzina – promosse da ASD Handicap Sport Varese – sul parquet, mentre nel salone dell’oratorio è andata in scena una fiaba musicale (la celebre “Pollicino”) e un saggio dell’orchestra Insubria Musica, frutto dei laboratori per bambini.

Alle 17:00 si è giunti al momento clou della giornata: una merenda condivisa con un pane e Nutella lungo 43 metri, in onore dei 43 anni di vita dell’oratorio di Gurone. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la parrocchia, le associazioni locali e il Comune di Malnate, ha sottolineato l’attenzione verso i giovani, lo sport e la comunità. La nuova area offre spazi moderni e accoglienti, rafforzando quel senso di comunità che ha caratterizzato l’intera giornata.