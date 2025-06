Grande successo per “Sport Insieme 2025”: Luino celebra lo sport e i suoi giovani protagonisti

Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento ha animato Luino domenica 8 giugno. Complice una bella giornata di sole, è andata in scena nel migliore dei modi l’edizione 2025 di “Sport Insieme”, la manifestazione che ha visto le associazioni sportive del territorio riunirsi per promuovere le proprie attività e avvicinare la cittadinanza, soprattutto i più piccoli, al mondo dello sport.

L’evento ha raccolto una partecipazione ottima e si è svolto tra entusiasmo, dimostrazioni pratiche e prove gratuite che hanno coinvolto i piccoli e le famiglie. Le associazioni presenti hanno avuto l’occasione di farsi conoscere creando un momento di incontro diretto con la comunità.

La manifestazione ha confermato ancora una volta il valore dello sport come strumento educativo e aggregativo. L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le realtà coinvolte, i volontari, gli sponsor e le famiglie che hanno partecipato, contribuendo al successo di una giornata che rimarrà nel cuore della comunità luinese.

L’evento, che secondo stime ha visto un passaggio di circa 3000 persone, si è concluso con la premiazione delle ragazze della CUMDI Luino Volley, fresca vincitrice del campionato di serie C e promossa nella serie B2, e il successivo spettacolo musicale organizzato dalla Nuova Pro Loco Città di Luino, attiva sin dall’inizio della manifestazione con il suo stand e varie attività. A fine giornata l’estrazione dei premi per i bambini e ragazzi che hanno raccolto i timbri delle attività.

“Un grande successo questa edizione di Sport Insieme 2025”, è il commento soddisfatto di Ivan Martinelli, assessore allo sport del Comune di Luino. “Tanti i cittadini presenti e tanti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che hanno potuto provare le discipline sportive presentate dalle nostre associazioni. Desidero ringraziare tutti coloro che si sono spesi per l’ottima riuscita dell’evento, gli sportivi in primis ma anche la Nuova Pro Loco Città di Luino, Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Luino e i commercianti luinesi che hanno offerto i premi vinti nell’estrazione dai ragazzi. Un ringraziamento anche alla ditta Gatti per l’allestimento floreale del palco. Particolarmente emozionate è stata la parte finale della giornata, con la premiazione della CUMDI Luino Volley, una squadra che in questa stagione ha raggiunto un risultato storico e, partecipando l’anno prossimo al campionato B2, proverà esperienze mai vissute sul nostro territorio”.