HeART of Gaza arriva alla Festa della Schiranna, il grido dei bambini contro la guerra

Si terrà domenica 6 luglio alle ore 21.00 presso l’Area Feste della Schiranna nel contesto della Festa de l’Unità di Varese l’inaugurazione di “HeART of Gaza”, la toccante mostra itinerante che attraverso l’arte dei bambini di Gaza dà voce a una storia di resilienza, speranza e denuncia.

Una selezione di 40 disegni di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni realizzati nella “Tenda degli Artisti” allestita da Mohammed Timraz a Deir al-Balah, nel cuore della Striscia di Gaza, che raccontano con forza, purezza e creatività le difficoltà e i sogni di un’infanzia rubata.

“HeART of Gaza” restituisce le emozioni profonde di questi giovani artisti: i sogni spezzati, le paure, i traumi, ma anche il desiderio di un futuro migliore. Da oltre 20 mesi vivono sotto bombardamenti continui, hanno perso la casa, gli affetti, la possibilità di andare a scuola. Alcuni, purtroppo, non ci sono più. Tutti condividono la perdita dei diritti fondamentali: istruzione, sicurezza sanitaria e alimentare, protezione.

Dall’inizio di questo ultimo assedio, Gaza ha subito una devastazione senza precedenti. Un recente report a cura dell’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari) riporta che i morti accertati a Gaza dal 8 ottobre 2023 al 18 giugno 2025 sono oltre 55.000. Oltre il 30% sono bambini. I feriti accertati sono quasi 130.000. La totalità della popolazione affronta livelli acuti di insicurezza alimentare.

In questo drammatico contesto è nato “HeART of Gaza” che non è solo una mostra, ma un grido silenzioso che chiede di essere ascoltato. Un invito a guardare il mondo con gli occhi di chi, nonostante il genocidio in corso, non ha smesso di sorridere e sognare.

Tutto ha avuto inizio da una connessione umana straordinaria: uno scambio di messaggi su WhatsApp tra Féile Butler in Irlanda e Mohammed Timraz a Deir Al Balah, nel cuore di Gaza. Da questa amicizia è germogliato un progetto artistico che utilizza il linguaggio universale dell’arte. Un progetto che oggi si è trasformato in un movimento globale, capace di portare all’attenzione del mondo la realtà quotidiana dei più vulnerabili, i bambini intrappolati in una crisi senza fine.

Oltre a promuovere “HeART of Gaza”, Mohammed Timraz continua a sostenere la sua comunità con distribuzioni di viveri, acqua potabile, medicinali e tende per le famiglie sfollate. La sua “Tenda degli Artisti” è uno spazio di libertà, dove i bambini possono disegnare, raccontarsi ed esprimere la propria forza interiore. È in questo luogo che sono nati i disegni esposti nella mostra, testimonianze commoventi di una quotidianità segnata da traumi, speranze e resistenza.

All’evento di inaugurazione, che si terrà il prossimo 6 luglio alle ore 21:00 presso l’Area Feste della Schiranna, interverranno:

Alice Bernardoni, Segreteria Provinciale Partito Democratico

Guido Veronese, Docente di Psicologia Clinica all’Università di Milano-Bicocca ed esperto di traumi collettivi in aree di crisi

Barbara Archetti, Vento di Terra ONG

Yara Khaled Abushab, Studentessa di Medicina di Gaza

Michela Focchi, Comitato Varesino per la Palestina, volontaria e curatrice della mostra HeART of Gaza

La mostra sarà visitabile dal 6 luglio per tutta la durata della Festa della Schiranna, fino al 31 agosto.

Orari: tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 23:00