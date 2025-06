I due novelli preti varesini Rossignoli ed Eliseo sono stati assegnati ai loro primi incarichi a Milano e Garbagnate

L’Arcivescovo di Milano questa mattina ha celebrato l’Ora Media con gli undici preti novelli della Diocesi ordinati in Duomo lo scorso 7 giugno. Al termine della preghiera, svoltasi nella Cappella arcivescovile, monsignor Delpini ha comunicato ai sacerdoti i nomi delle comunità in cui svolgeranno il loro ministero: cinque si trovano nella città di Milano, due in provincia di Milano, altrettante nelle province di Varese e di Monza-Brianza.

I due novelli preti della provincia di Varese sono Marco Eliseo, 30 anni, della comunità pastorale Madonna della Selva di Fagnano Olona, e Massimiliano Rossignoli, 31 anni, della comunità pastorale di Sant’Eusebio di Casciago.

Il loro nuovo incarico sarà per Massimiliano Rossignoli quello di Vicario della Comunità pastorale “S. Maria e S. Luca” in Milano, composta dalle parrocchie di S. Maria Bianca della Misericordia e S. Luca Evangelista in Milano.

Marco Eliseo sarà invece Vicario della Comunità pastorale “S. Croce” in Garbagnate Milanese (MI), composta dalle parrocchie dei Santi Eusebio e Maccabei, S. Giovanni Battista, S. Giuseppe Artigiano in Loc. Bariana e S. Maria Nascente in Loc. S. Maria Rossa, tutte nel comune di Garbagnate Milanese.