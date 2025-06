I Genieri Lombardia di base a Samarate posano un ponte per riaprire una strada nel Biellese

C’è voluto tutto il “ponte” del 2 giugno ai Genieri Lombardia, nucleo specializzato, per “lanciare” – come si dice in gergo tecnico – il ponte provvisorio sul torrente Oremo, nel Biellese (tutte le foto: Genieri Lombardia).

L’opera provvisoria è realizzata tra Biella e Pollone, lungo la Strada Provinciale 502 “Sordevolo-Biella”, e resterà in servizio per 6-8 mesi, il tempo necessario a realizzare i lavori di rinnovo del ponte principale: in questo periodo auto, moto e ciclisti transiteranno su un “bypass” accanto, che comprende appunto lo scavalco del torrente.

Il gruppo Genieri Lombardia usa infatti i ponti Bailey, di derivazione militare, che sono ideali per interventi provvisori: sono dei giganteschi “Meccano”, fatti di travi assemblate in parte nei campi base, in parte direttamente in loco. Si montano, restano in servizio per qualche mese (o qualche anno) e poi si smontano: i diversi componenti vengono portati al magazzino dei Genieri Lombardia, che sono di base a Samarate, vicino a Malpensa, ma che vedono nelle loro file volontari provenienti da altri gruppi di ProCiv e che hanno acquisito specifiche capacità.

Tornando all’intervento, i lavori di assemblaggio sono iniziati nella mattina di sabato 31 maggio: usando le travi metalliche si è costruita la struttura dalla lunghezza di circa 27 metri, a scavalco del torrente Oremo (nel pomeriggio di sabato è arrivata in visita anche la presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo).

Dopo due giorni di lavoro sulla forra del torrente Oremo – che con le sue acque impetuose in occasione delle piene crea non pochi disagi – il ponte era pronto domenica mattina. La gru portata dall’ente Provincia ha poi varato l’opera a metà giornata di martedì 3 giugno., alla presenza di alcuni genieri capitanati da Juri Valter De Tomasi. In totale sono stati diciassette i volontari impegnati nell’intervento.