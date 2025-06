Ogni giovedì una grigliata di pesce da non perdere: scopri dove mangiarla

Cosa c’è di meglio di una grigliata estiva? Magari una grigliata di pesce, servita in un angolo verde della provincia di Varese, accompagnata da un calice di vino e da tutta la magia di un giovedì sera che sa già di vacanza.

A partire da giovedì 5 giugno, il ristorante Al Gallione dà ufficialmente il via a un nuovo ciclo di serate speciali: “La grigliata di mare del giovedì”, un appuntamento settimanale che ogni buongustaio dovrebbe segnare in agenda.

Ogni giovedì, un menu diverso ma una certezza sola: gusto puro

Il concept è semplice quanto irresistibile: ogni giovedì di giugno (5, 12, 19 e 26) un menù fisso a 35€ che ruota attorno al meglio del pesce grigliato.

Il percorso gastronomico inizia con un antipasto che cambia di settimana in settimana, come ad esempio la millefoglie di zucchine grigliate con stracciatella e pesto di basilico – un’esplosione di freschezza e profumi mediterranei.

Il piatto principale è il cuore della serata: una grigliata mista di pesce con contorni che sanno di sole e orto estivo – insalata greca, patate arrosto e caponata. Sapori genuini, preparati con cura, pensati per esaltare il pescato senza coprirlo.

E per finire, spazio alla dolcezza con un dessert sempre diverso, come una fragrante crostata con frutta di stagione. Il tutto è accompagnato da un calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi.

SCARICA IL MENU DEL 5 GIUGNO

Menu bambini e opzioni veg: una tavola per tutti

Il Gallione pensa anche ai più piccoli con un menu bambini a 15€, e non dimentica chi segue regimi alimentari particolari: ogni giovedì sarà disponibile anche un’alternativa vegetariana o vegana, per non lasciare nessuno senza il piacere della convivialità.

Info e prenotazioni

La prenotazione è sempre consigliata al numero 0332 948196. Spoiler: è facile innamorarsi della grigliata… più difficile sarà aspettare il giovedì successivo.