I Mefisto Brass sono pronti a scatenarsi sul palco della Festa del Rugby Varese 2025

La Festa del Rugby 2025 è alle porte, pronta a dare ufficialmente il via all’estate varesina con tre giorni ricchi di appuntamenti, giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 giugno.

Ospiti speciali di questa edizione i Mefisto Brass, gruppo con un organico da Street Band che attinge dalle sonorità tipiche della musica elettronica, riformulandole e adattandole a una formazione composta esclusivamente da strumenti a fiato e percussioni: Giacomo Bertazzoni (Sax Tenore), Lorenzo Faraò (Sax Baritono), Niccolò Pozzi (Sousafono), Fabio Danusso (Rullante), Davide Turolla (Grancassa) sono un “Sound System a Energia Polmonare” che, dall’esordio nel 2019, ha collezionato più di 180 esibizioni in Italia e in Europa.

“Tre di noi hanno militato in bande di strada di Milano – racconta Lorenzo Faraò – Sono a tutti gli effetti gruppi musicali aperti, non c’era bisogno di una conoscenza di base dello strumento per partecipare, né essere parte a tempo pieno. Io ho iniziato a suonare il sassofono proprio in una di queste bande. Alla fine delle esibizioni avevamo sempre voglia di andare avanti a suonare. Partecipavamo a Jam Sessions, momenti di improvvisazione, che hanno portato alle prime idee per i nostri pezzi. Abbiamo fondato i Mefisto Brass e dato vita a sonorità particolari, volevamo creare un genere che fosse nuovo, un ibrido tra la musica di strada e la musica elettronica, qualcosa che ci contraddistinguesse”.

Nel 2020 i Mefisto pubblicano il loro primo EP, “Amhardcore” e a Marzo 2024 esce il loro primo album “Totem”: “Totem è il debutto discografico vero e proprio, ha riscosso un gran successo con molte date sia in Italia che in Europa, tra Albania, Francia, Regno Unito e Germania. Voglio citare anche Stefano Iascone, trombettista e produttore, che ha collaborato con noi ci ha aiutato nei live a ottenere nuove sonorità che rendessero ancora più particolare la nostra musica”.

Una musica che abbraccia diversi stili e diverse generazioni, ma di cui in Italia non esiste una scena definita.

“In Francia e Germania esiste una scena ricca e molto seguita – prosegue Lorenzo – ed esistono molte band che mescolano fanfare e musica elettronica. In Italia ci siamo noi e forse un’altra band, questo movimento per il momento non cresce. Speriamo che ne nascano sempre di più”.

Sabato 14 giugno i Mefisto Brass calcheranno il palco del “Levi” di Giubiano, pronti a scatenarsi alla Festa del Rugby: “Varese, siamo carichi! Ci piace molto fare festa, altrimenti non faremmo questo genere di musica. Siamo riusciti a fare ballare la gente nei posti più impensabili, sicuramente sarà un bellissimo spettacolo, ci divertiremo. Siamo la band adatta per far sbizzarrire tutti”.