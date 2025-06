I migliori del tennis wheelchair si sfidano al torneo nazionale del Tennis Club Gallarate

Tennis e inclusione: al via la settima edizione di uno dei tornei più belli d’Italia. La sfida di wheelchair tennis organizzata dal Tc Gallarate, che ha preso il via oggi – 26 giugno – e si chiuderà domenica 29.

Trentatré gli atleti che si sfideranno in una quattro giorni di agonismo e inclusione, e metteranno in scena un incredibile spettacolo sportivo.

Gli atleti di categoria Open (atleti con disabilità agli arti inferiori), di categoria Quad (atleti con disabilità agli arti inferiori e superiori) e le atlete categoria Open disputeranno incontri di singolare e doppio con le finali previste tra sabato e domenica.

«Avremo tra noi il n. 1 d’Italia Alberto Saja e il n. 2 Hegor Di Gioia per la categoria Quad, il n. 5 d’Italia Luca Paiardi per la categoria Open e la n. 2 e la n. 4 Vanessa Ricci e Silvia Morotti» ha sottolineato la padrona di casa, Luisa Parasacchi, presidente del Tennis Club Gallarate.

Molta attenzione alle esigenze dei giocatori: una rete organizzativa composta da volontari, ragazzi delle scuole superiori di Gallarate, ragazzi della scuola tennis del circolo e lo staff dei maestri, sotto l’attenta direzione del responsabile della scuola tennis Luca Carabelli e del direttore del circolo Fortunato Di Fronzo. La segreteria e il giudice arbitro Roberto Veutro coordineranno lo svolgersi del torneo con la preparazione del tabellone e degli orari.

«È un piacere per il Comune di Gallarate avere sul territorio questo evento, che è tutto in capo a voi e ai volontari con cui mi complimento» ha detto il sindaco Andrea Cassani.

«Questo torneo è il fiore all’occhiello di questo circolo, il più importante dei sessanta della provincia» ha sottolineato Ezio Terreni della Federazione. «È un punto di riferimento che può aspirare anche ad eventi nazionali se non internazionali».

Il torneo ha il patrocinio di Coni, Fitp, Cpi, Camera di commercio di Varese e Comune di Gallarate.

Il montepremi è di 2000 euro, oltre a coppe e premi in articoli tecnici.

«È doveroso ringraziare i numerosi sponsor, senza il quale il torneo sarebbe di difficile svolgimento. Un ringraziamento speciale a Unitalsi che si occuperà del trasporto degli atleti».

Sono intervenuti anche Walter Schmidinger responsabile regionale Tennis in carrozzina, Alfredo Cesario di Banca Generali Private, Walter Sinapi delegato del Coni di Varese, Bruno Carlucci atleta in carrozzina.