I playoff finiscono subito per gli Skorpions: i Panthers Parma vincono al “Franco Ossola”

Si chiudono subito i playoff per gli Skorpions Varese. Al “Franco Ossola”, per il primo turno della post season, a fare feste sono i Panthers Parma che vincono 41-29 e conquistano così la semifinale dove affronteranno i Dolphins Ancona, primi nel Girone A della stagione regolare. (Foto Cinzia Roganti)

La squadra di coach Billy Volek non riesce così a proseguire il cammino ai playoff. Nella gara contro Parma gli scorpioni non riescono a contrapporsi all’attacco avversario e all’intervallo sono sotto 9-20. Qualcosa in più nella seconda parte di gara arriva dall’attacco, ma i Panthers continuano a trovare spazi nella difesa varesina fino a chiudere sul 29-41 finale.

Nell’altra gara di giornata si impongono senza grandi problemi i Frogs Legnano che superano nettamente i Giaguari Torino. Le semifinali vedranno quindi di fronte i Dolphins Ancona contro i Panthers Parma e i Frogs Legnano contro i Guelfi Firenze.

Per gli Skorpions si chiude così un’annata fatta di alti e bassi, ma consapevoli di aver messo le basi per un futuro positivo.