I volontari di Cardano ripuliscono il “ponte del Gabibbo”

Sono giornate calde in quel di Cardano al Campo ma nei boschi – in territorio del Parco del Ticino – l’opera dei volontari del progetto “CuriAmo Cardano” non si ferma, anzi.

Seguendo il programma di interventi sul territorio teso al mantenimento e recupero della bellezza della nostra città e della brughiera circostante, il team di volontari, armati di attrezzi da giardinaggio, si sono inoltrati verso il “ponte del Gabibbo” dove è iniziato il lavoro di sistemazione del sentiero e dei cartelli informativi del Parco del Ticino, ormai sommersi dai rovi.

Il ponte pedonale e ciclabile è l’accesso al bosco da via Carreggia, un itinerario che poi si dirama all’interno dell’area verde. [lefoto id=1898257

«È un passo in più di progetto che si sta diffondendo, appuntamento dopo appuntamento, con nuovi cittadini che si aggregano e si organizzano in autonomia per dare cura alla città in cui abitano. Chi vuole collaborare può contattare l’Assessore all’Ecologia e Lavori Pubblici Claudio Trevisan o il Consigliere Luciano Cirino, referente del progetto. È anche un’occasione per trovarsi insieme, fare movimento e, perché no?, divertirsi all’aria aperta».