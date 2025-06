Idee, futuro, imprenditoria femminile: alla Liuc di Castellanza la prima Settimana dell’Innovazione

Dal 9 al 12 giugno si svolge a Castellanza la prima edizione della Settimana dell’Innovazione della LIUC, con quattro giorni di incontri che l’Università dedica ad alcuni grandi temi, quali il mondo delle start-up, l’imprenditorialità, le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e i canali di finanziamento per progetti innovativi.

Coordinata dalla delegata del Rettore all’Innovazione, Gloria Puliga, l’iniziativa si rivolge a una molteplicità di target, con specifici momenti dedicati: dagli studenti delle scuole medie superiori a quelli iscritti alla LIUC, dai docenti ai manager e agli startupper.

Un passaporto per il futuro

Nel dettaglio, lunedì 9 giugno si parlerà di startup, tra scale up e fallimenti, attraverso una serie di casi studio ma anche tramite un’attività interattiva rivolta alle scuole, con prove pratiche su innovazione e engagement sui social. La squadra vincitrice otterrà un “Passaporto per il Futuro”, ossia l’accesso a mentorship con CEO, investitori e incubatori.

Martedì 10 e mercoledì 11 giugno si svolgeranno due giornate di formazione imprenditoriale riservate a studentesse dei corsi di Laurea Magistrale, studentesse PhD, assegniste di ricerca, ricercatrici a tempo determinato e indeterminato all’interno del programma di Netval (il Network per la Valorizzazione della Ricerca) e Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), dal titolo “Formazione imprenditoriale in ambito universitario ed attività di valorizzazione delle invenzioni promosse da donne”, che ha già coinvolto diversi atenei italiani. Il progetto rientra nel Programma Imprenditoria Femminile – Progetto finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5, Componente 1, Investimento 1.2 “Creazione imprese femminili”.

Giovedì 12 giugno, sempre all’interno del programma di Netval e Invitalia sulla “Formazione imprenditoriale in ambito universitario ed attività di valorizzazione delle invenzioni promosse da donne”, si si svolgerà il RoadShow dal titolo “Il ruolo dell’università nei processi di innovazione e la figura delle donne. Un evento aperto a tutti e particolarmente rivolto a imprese, studenti e finanziatori. Qui il form per iscriversi

Tre nuovi progetti

Nel corso della settimana saranno lanciati tre nuovi progetti promossi dall’Università che inseriscono all’interno del Piano Strategico #Varese2050 lanciato da Confindustria Varese con il contributo di LIUC con l’obiettivo comune di creare, grazie alla nascita di MILL, un ecosistema dell’innovazione che unisca le necessità delle imprese con gli strumenti e le professionalità formate dall’Ateneo.

– il Business Angel Hub: un nuovo ecosistema creato per raccogliere idee innovative imprenditoriali, selezionarle e garantire un indirizzamento su diversi canali e un supporto nella loro realizzazione e valorizzazione (tramite, ad esempio, mentorship, incubatori, acceleratori, bandi di finanziamento, reti di business angel e corporate venture)

– il programma Restart: un programma per accompagnare le imprese più mature, spesso ad alta specializzazione e con una lunga tradizione, in percorsi di rinnovamento e trasformazione. Le aziende saranno affiancate da studenti e giovani innovatori, in una logica di scambio reciproco: da un lato l’esperienza imprenditoriale, dall’altro la spinta al cambiamento e le competenze emergenti.

Nel corso del roadshow gli imprenditori partecipanti possono ripensare il proprio business grazie al supporto di studenti, investitori e ricercatori

– la Call for ideas: un invito aperto a presentare idee ad alto potenziale, che verranno valutate per la loro fattibilità e impatto. Le proposte selezionate saranno accompagnate in percorsi personalizzati attraverso i canali del Business Angel Hub. Quest’ultimo progetto, aperto a studenti, alumni, ricercatori e innovatori con progetti in fase early-stage, ha già preso il via ed è particolarmente focalizzato sui progetti che generano impatto sul territorio.

Qui il link per maggiori informazioni sui tre progetti

Programma

9 Giugno

9.00–13.00 | Innovazione attraverso storie di startup e fallimenti

Evento per Scuole Superiori Online

10 Giugno

09.00–17.00 | Guida Essenziale all’Imprenditorialità: Dall’Idea al Pitch*

Evento per studentesse e ricercatrici – Aula C116

17.30 | Demografia e occupazione: il futuro è adesso

Conversazione in biblioteca: presentazione del volume “Demografia e destino: possiamo tornare a crescere?”, di Michele Tronconi (Guerini e associati, 2025) – Auditorium

11 Giugno

09.00–17.00 | Business Model: from Lab to market*

17.00–17.45 | Workshop: L’Università Senza Professori – Ruolo degli atenei nell’era dell’AI*

Eventi per studentesse e ricercatrici Aula C116

14.30–17.00 | Lancio Business Angel Hub Aula M02

12 Giugno

Aula C229

13.00–18.00 | Roadshow “Il ruolo dell’università nei processi di innovazione e valorizzazione dell’imprenditorialità femminile” *

Evento per imprese, studenti e finanziatori

13.00–14.00 | Lunch e simulazione “CEO vs AI”

14.00–14.15 | Saluti Istituzionali – Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia

14.15–15.30 | Tavola rotonda “L’Innovazione è di chi la costruisce: un confronto tra imprese, università, finanza, territorio”

Anna Gervasoni, Rettore LIUC e Direttore Generale AIFI

Claudia Pingue, Senior Partner, Responsabile del Fondo Technology Transfer per CDP Venture Capital SGR

Giovanna Dossena, Professore Ordinario Università di Bergamo, Principal di AVM Gestioni sgr

Luigi Gallo, Head of Incentives and Innovation Business Unit, Invitalia

Luca Pagetti, Director, Responsabile della Struttura di Finanziamento Crescita delle Startup presso Intesa Sanpaolo Innovation Center SpA

Modera: Biagio Simonetta, Il Sole 24 Ore

15.30–16.00 | Presentazione casi di imprenditorialità femminile

Chiara Rota, CEO &Founder, My Cooking Box

16.00–17.30 | Gruppi di lavoro e realizzazione di una Roadmap personalizzata per ciascuna azienda

17.30–18.00 | Conclusione lavori, Presentazione progetto RESTART e Call for Ideas

Durante la settimana sarà allestita in Università la mostra «Donne e motori? Gioie e basta», promossa dal Museo Fratelli Cozzi di Legnano