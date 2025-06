Il 22 giugno musica a Casciago a Villa Castelbarco con Alessandro Marano

La Stagione Musicale di Casciago 2025 prosegue con un evento imperdibile domenica 22 giugno, alle ore 18:00, con il concerto di Alessandro Marano. Un pianista di grande talento, Marano incanterà il pubblico con un programma musicale raffinato, dove il pianoforte sarà il protagonista assoluto.

L’evento si terrà ancora una volta nella suggestiva cornice di Villa Castelbarco, dove il suono del pianoforte si fonderà con l’atmosfera storica e intima della villa. Questo concerto promette di essere una delle tappe più affascinanti della rassegna, offrendo ai presenti un viaggio nel mondo delle sonorità più belle e complesse.

Oltre a questo evento di spicco, la stagione offre una serie di concerti che spaziano tra vari generi musicali, tutti con ingresso gratuito, grazie al supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e del Comune di Casciago.

Calendario Completo della 5ª Stagione Musicale di Casciago 2025

Domenica 22 giugno 2025 – ore 18:00

Alessandro Marano, pianoforte

Domenica 29 giugno 2025 – ore 18:00

Elisabetta Paglia, mezzosoprano; Angela Ignacchitti, pianoforte

Domenica 14 settembre 2025 – ore 18:00

Carlo Lazari, violino; Edoardo Bruni, pianoforte

Domenica 21 settembre 2025 – ore 18:00

Roberto De Leonardis, pianoforte

Domenica 28 settembre 2025 – ore 18:00

Rocco Debernardi, clarinetto; Leo Binetti, pianoforte

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella splendida Villa Castelbarco a Casciago, con l’ingresso libero, ma per partecipare è consigliata la prenotazione. Non perdere l’opportunità di vivere la musica in uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Varese.