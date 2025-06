“Il battito periodico delle palpebre” di Elisa Origi arriva a Gerenzano

Giovedì 6 giugno, alle ore 18:30, lo showroom di Gerenzano di Divani & Divani by Natuzzi, in Via Gian Pietro Clerici 129, ospita la presentazione di Elisa Origi del suo libro “Il battito periodico delle palpebre”, edito da Giacovelli Editore.

Durante la serata, si dialogherà sul sottile confine tra vita e morte, coscienza e aldilà, esplorando le tematiche profonde che il libro affronta. L’evento sarà moderato da Alessandra Benetatos, counselor e fondatrice del Centro Olistico Opale, che guiderà il pubblico attraverso le riflessioni proposte dall’autrice.

Al termine della presentazione seguirà un aperitivo conviviale. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un simpatico gadget in omaggio e un regalo esclusivo. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Mondadori Store.