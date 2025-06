Il bosco si accende per l’ultima notte: Woodoo Fest saluta la decima edizione con Samuel, Belize e Giorgio Poi

Un’intera giornata dedicata al clubbing, alla libertà e alla danza: il sabato di Woodoo Fest 2025 è stato una lunga onda di suono e movimento che ha attraversato il bosco senza sosta, dalle prime ore del pomeriggio fino al cuore della notte.

Il Main Stage è stato preso d’assalto fin dal primo pomeriggio per l’attesissima Ivreatronic All Day Long: otto ore di dj set no-stop in cui si sono alternati Hawaii 8, Enea Pascal, Foresta, Leonar e Pan Dan, creando un viaggio sonoro che ha unito eleganza e delirio, sperimentazione e groove, in una festa collettiva impossibile da dimenticare. Un susseguirsi di bassi caldi, linee acide, house viscerale e techno gentile, nel contesto magico e selvatico del nostro bosco.

A chiudere la serata, sul Second Stage, il takeover di This Is Not con il set di WE.AMPS, che ha accompagnato i più resistenti fino a notte inoltrata, con un’energia che non ha lasciato scampo a nessuno: ballare era l’unica via.

Tutto attorno, il camping ancora sold out, pieno di volti stanchi ma felici, tende decorate, colazioni improvvisate, chiacchiere notturne e nuove amicizie. L’atmosfera è quella di una piccola comunità che si riconosce nello stesso ritmo.

Oggi, domenica 29 giugno, si chiude questa decima edizione. È il giorno dei saluti, ma anche delle emozioni forti. Quella musica che ti fa venire voglia di restare ancora un po’.

Line up domenica 29 giugno

• Samuel (from Subsonica) live

• Giorgio Poi live

• Belize live

• Ceri Wax live

• Caminett Selector dj set

Tra elettronica, canzone d’autore e beat profondi, sarà una giornata intensa, piena di abbracci, cantati a squarciagola e piedi nella terra. Biglietti ancora disponibili su DICE.