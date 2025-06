Il Cammino di Oropa: pedalare e camminare per scoprire il cuore delle Alpi

Immaginate di camminare attraverso paesaggi montani mozzafiato, pedalare lungo sentieri che raccontano storie di tradizione e cultura, e scoprire un territorio ricco di natura, spiritualità e sostenibilità. Questo è ciò che offre il Cammino di Oropa, un percorso che non solo conduce al celebre Santuario di Oropa, ma invita anche a vivere un’esperienza di turismo lento e consapevole, dove il viaggio è più importante della destinazione.

Situato nelle Alpi Biellesi, il Cammino di Oropa si sviluppa tra i comuni di Biella e il Santuario, attraversando borghi storici, montagne e paesaggi naturali. Un cammino che, a partire dal 2012, promuove una fruizione lenta e sostenibile del territorio, combinando il cammino a piedi e in bicicletta per scoprire non solo la bellezza naturale, ma anche il patrimonio culturale e le tradizioni delle valli piemontesi.

Lunedì 16 giugno, alle ore 21:00, Alberto Conte, fondatore del Movimento Lento e ideatore del Cammino di Oropa, sarà ospite di Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), per raccontare come un’idea semplice possa trasformarsi in un progetto che promuove la scoperta del territorio e la valorizzazione delle comunità locali attraverso il cammino e la bicicletta.