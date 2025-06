Il capogruppo di minoranza Bosco dopo le dimissioni di Trovato a Gazzada Schianno: “Un’amministrazione che delude le attese”

Le dimissioni “a sorpresa” dell’assessore ai Lavori pubblici e responsabile dell’ufficio tecnico Salvatore Trovato, rassegnate giovedì 19 giugno, hanno aperto un nuovo fronte di critica nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Frattini. A intervenire con una nota pubblica è il capogruppo della lista di opposizione “Obiettivo Comune”, Francesco Bosco, che sposta l’attenzione non tanto sul dimissionario quanto sul primo cittadino e sulla gestione complessiva della macchina comunale.

“A distanza di un anno dall’insediamento dell’amministrazione Frattini – afferma Bosco – le dimissioni dell’assessore Salvatore Trovato aprono nuovi scenari, sicuramente diversi da quelli pensati e valutati dai loro elettori”.

“L’assessore Trovato ha svolto per un anno la funzione di Responsabile dell’ufficio tecnico, spesso criticato dal sottoscritto per la mancanza di lungimiranza nel ricostruire un ufficio tecnico che negli anni si era perso – scrive il capogruppo – e non parlo certo del personale che non può avere colpe, ma se manca un comando ‘capace’ difficilmente si possono ottenere risultati positivi”.

Al centro della polemica anche la comunicazione del sindaco Frattini, che in una nota ufficiale ha motivato le dimissioni con le difficoltà legate al doppio incarico ricoperto da Trovato. Una spiegazione che, secondo l’opposizione, non convince.

“Certo ora è facile sparare a zero – continua Bosco – ma rispetto alle motivazioni scritte dal primo cittadino in merito alle dimissioni, sorge qualche perplessità. Il primo cittadino Frattini dice che si tratta di problemi legati al doppio ruolo di Trovato: non spetta a me giudicare ma, se fosse così sarebbe bastato rinunciare alla responsabilità dell’ufficio tecnico e continuare a fare il consigliere e l’assessore, soprattutto vista la selezione in atto per la nomina di un nuovo Responsabile su incarico del Sindaco. Forse il Sindaco ha voluto minimizzare il problema, ma lo vedremo nei prossimi giorni leggendo le motivazioni presentate e protocollate dallo stesso Architetto Salvatore Trovato”.

L’attacco si estende a tutto l’operato dell’amministrazione nel suo primo anno di attività: “Il dato di fatto è che oggi, a distanza di un anno, tutto quello dichiarato in campagna elettorale ai cittadini è stato disatteso e anche la programmazione triennale lascia molti dubbi. Basta leggere i documenti pubblicati dell’ultimo consiglio comunale dove si può vedere un avanzo di amministrazione da capogiro ai danni dei cittadini che pagando le tasse non hanno avuto servizi e benefici”.

Bosco respinge anche l’idea che le difficoltà gestionali possano ricadere sul solo assessore uscente: “Ora non diamo però la colpa dell’incapacità dimostrata in questo anno nella gestione della cosa pubblica all’assessore dimissionario, come leggo in qualche commento e sento nelle voci di corridoio. La mancanza dei servizi ai cittadini, pulizia strade, cimiteri, rifacimento di marciapiedi, asfalti e non vado oltre, sono atti di tutta l’amministrazione, il programma elettorale è un patto con i cittadini e non può essere disatteso”.

Infine, un appello all’esperienza e alla responsabilità: “In qualsiasi ruolo della vita occorre un po’ di esperienza, non si nasce consiglieri, assessori, sindaci, bisogna avere un minimo di preparazione e molta umiltà. Spero che non si perdano altri quattro anni prendendo come scusa che la colpa è dell’amministrazione precedente…”.