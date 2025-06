Il centro sportivo comunale di Varano Borghi riapre con un volto nuovo

Sabato 14 giugno a Varano Borghi sarà inaugurato il polo sportivo e la nuova pista di atletica del centro sportivo comunale di Via A. De Gasperi. Per celebrare l’occasione, il Comune ha organizzato un’intero weekend di festa dedicata allo Sport e allo stare insieme.

Un fine settimana per festeggiare insieme

Si comincia sabato 14 giugno alle 12:00, con la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’amministrazione comunale, delle autorità e delle associazioni cittadine. Alle 12:30 ci sarà la premiazione delle gare sportive delle classi secondarie I° e II°

dell’Istituto Comprensivo Leva di Travedona Monate, e alle 16:00 ci sarà il torneo di volley in memoria di Gianni Marcassa.

Domenica 15 giugno alle 10:00 ci saranno le gare di atletica leggera e alle 16:00 un torneo di basket in memoria di Francesco Marini.

Durante tutta la giornata di sabato e domenica sarà possibile mangiare allo Street Food, e degustare birre speciali, con intrattenimento musicale djset a cura di Varano Sound. L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti.

I lavori di ristrutturazione

Il progetto di ristrutturazione è iniziato a dicembre 2023. Gli interventi hanno riguardato la ristrutturazione della pavimentazione della pista di atletica e del campo da basket, il rifacimento completo della recinzione con la creazione di un nuovo accesso carrabile per le ambulanze, l’implementazione dell’illuminazione della pista e il potenziamento della videosorveglianza del campo con incremento delle telecamere.

L’opera è stata voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Volpi e testimonia l’attenzione verso gli impianti sportivi come punto di riferimento per lo sviluppo della comunità. «Il progetto è stato finanziato con fondi comunali e anche grazie al contributo della Società Holcim SpA – sottolinea il sindaco Volpi -. L’amministrazione ha inoltre in programma a medio termine l’incremento delle attrezzature sportive andando a coprire l’attuale campo di tennis».

Il centro sportivo comunale, «Un patrimonio da valorizzare»

Ramona Caffiero assessore alle politiche giovanili e alle manifestazioni sportive, sottolinea che «il centro sportivo comunale rappresenta un patrimonio da valorizzare, e la pista di atletica deve essere un punto di partenza in tal senso. La pista potrà essere utilizzata dagli studenti della Scuola Secondaria per attività di educazione motoria e da società di atletica che volessero richiederla».

«Investire sullo Sport – continua il sindaco Volpi – è il modo migliore per costruire il futuro e uno straordinario strumento per investire non solo sul capitale umano, ma anche per favorire l’inclusione, l’integrazione, la crescita culturale e la socializzazione; la finalità è sostenere realtà dove si insegna non solo a praticare sport ma a relazionarsi, a crescere e avere rispetto per gli altri».